Arminia Hannover meldet Sieg und Sassi-Verbleib

Beim SV Arminia Hannover gibt es derzeit gleich mehrere positive Meldungen. In der Landesliga setzte sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag mit 3:0 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen durch. Kurz darauf gab der Verein bekannt, dass Innenverteidiger Emin Sassi auch in der kommenden Saison das Trikot der Arminia tragen wird.
Nach Vereinsangaben überzeugt Sassi in seinem ersten Jahr im blauen Dress mit Ruhe, Übersicht und cleverer Zweikampfführung. Damit bleibt den Hannoveranern ein Defensivspieler erhalten, der sich schnell in der Mannschaft etabliert hat.
Bereits zuvor hatten die Blauen mit Ferhat Bikmaz und Yasin Ayaz zwei Neuzugänge vom Ligakonkurrenten OSV Hannover vorgestellt. Mit der Zusage von Sassi folgt nun die nächste wichtige Personalentscheidung.
Lange offene Partie kippt nach der Pause
Sportlich musste sich Arminia den Heimsieg geduldig erarbeiten. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung ohne echte Torchancen auf beiden Seiten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst offen und lange Zeit ein typisches 0:0.
Dann brachten sich die Gäste selbst in Rückstand. In der 62. Minute unterlief Jost-Eike Behrens ein Eigentor zum 1:0 für Arminia Hannover. Nur 60 Sekunden später legten die Gastgeber nach. Björn Masur erhöhte in der 63. Minute auf 2:0.
Vom SV Bruchhausen-Vilsen kam danach kaum noch eine Reaktion, sodass die Partie früh entschieden war. In der 76. Minute setzte Jose Rodrigo Gasperini mit dem 3:0 den Schlusspunkt.