Arminia Hannover meldet Sieg und Sassi-Verbleib Der SV Arminia Hannover hat ein erfolgreiches Wochenende erlebt. Auf das 3:0 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen folgte die Nachricht, dass Emin Sassi auch in der kommenden Saison bleibt. von SN · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Archivbild SV Arminia Hannover – Foto: Thies Meyer

Beim SV Arminia Hannover gibt es derzeit gleich mehrere positive Meldungen. In der Landesliga setzte sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag mit 3:0 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen durch. Kurz darauf gab der Verein bekannt, dass Innenverteidiger Emin Sassi auch in der kommenden Saison das Trikot der Arminia tragen wird.

Nach Vereinsangaben überzeugt Sassi in seinem ersten Jahr im blauen Dress mit Ruhe, Übersicht und cleverer Zweikampfführung. Damit bleibt den Hannoveranern ein Defensivspieler erhalten, der sich schnell in der Mannschaft etabliert hat. Bereits zuvor hatten die Blauen mit Ferhat Bikmaz und Yasin Ayaz zwei Neuzugänge vom Ligakonkurrenten OSV Hannover vorgestellt. Mit der Zusage von Sassi folgt nun die nächste wichtige Personalentscheidung.