– Foto: Horst Vogler

Arminia Hannover: Ein Punkt, der alles offen lässt 0:0 im Abstiegsgipfel gegen Egestorf – Arminia zeigt Einsatz, bleibt aber sieglos Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Egestorf-L. SV Arminia H

Der SV Arminia Hannover hat das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Germania Egestorf-Langreder torlos beendet. In einem intensiv geführten Abstiegskampfspiel fehlte beiden Mannschaften die Durchschlagskraft, um das Ruder entscheidend herumzureißen. Für Arminia bedeutet der Punkt zwar keinen großen Sprung in der Tabelle, aber er sichert die Minimalchance auf den Klassenerhalt und markiert zugleich das zweite Spiel in Folge ohne Niederlage – und ohne Gegentor.

Die Ausgangslage war klar: Wer dieses Spiel gewinnt, verschafft sich einen echten Vorteil im engen Tabellenkeller. Doch beide Teams agierten über weite Strecken mit angezogener Handbremse. Die Nervosität war spürbar, die Fehlerquote hoch. Was dem Spiel an spielerischer Linie fehlte, machten beide Seiten durch Einsatz und Intensität wett. Arminia zeigte sich verbessert, vor allem im Vergleich zu den Wochen zuvor. Das Team von Henrik Larsen war körperlich präsent, kämpferisch voll da – doch erneut haperte es an der letzten Konsequenz im Angriff. Schon früh ließ der SVA eine riesige Gelegenheit ungenutzt, als Xelat Atalan nach einem perfekt ausgespielten Konter freistehend an Egestorfs Torwart scheiterte. Auf der Gegenseite verhinderte Pascal Geerts mit einer herausragenden Reaktion den frühen Rückstand. Auch in der zweiten Hälfte hielt der Arminen-Keeper sein Team mit mehreren starken Aktionen im Spiel – sinnbildlich für den derzeitigen Überlebenswillen der Mannschaft.

Offensiv war das Bemühen deutlich, viele Standardsituationen sorgten für Druckphasen. Doch wirklich zwingende Chancen blieben Mangelware. Die eingewechselten Spieler wie David Lučić und Aleksejs Petrovs brachten etwas frischen Wind, ohne jedoch den entscheidenden Unterschied zu machen. Sinnbildlich für das Spiel: Gabrijel Granićs technische Finesse, die in einem unglücklichen Ballverlust endete. Der Punkt ist letztlich leistungsgerecht, wenn auch zu wenig für einen Befreiungsschlag. Arminia bleibt Tabellensechzehnter, punktgleich mit Braunschweig II und nur einen Zähler hinter Egestorf und Celle. Das rettende Ufer ist also nach wie vor in Reichweite – bei zwei verbleibenden Spielen ein Hoffnungsschimmer, der am Leben bleibt.