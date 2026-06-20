 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Arminia feiert Klassenerhalt, Schönhausen zieht in die Relegation ein

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des letzten Spieltags

von Kevin Gehring · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Fromme

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord hat es im Tabellenkeller keine Veränderungen mehr gegeben. Der SV Arminia Magdeburg feiert mit einem deutlichen Sieg den direkten Klassenerhalt, der SV Preussen Schönhausen zieht in die Relegation ein. Dagegen endet für den SV 08 Baalberge - trotz eines abschließendes Sieges - nach zwei Jahren die Landesliga-Zugehörigkeit.

Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV Baalberge - für drei Mannschaften wird es im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord noch einmal richtig kribbelig. Wer hält die Klasse? Wer muss (oder darf) in die Relegation? Und wer hält direkt die Klasse? Diese Fragen werden in den finalen 90 Minuten beantwortet.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
5
1
Abpfiff

Es war nicht der erhoffte Start, aber das erhoffte Ende: Mit einem 5:1-Heimerfolg über den SV 09 Staßfurt hat der SV Arminia Magdeburg seinen Matchball zum direkten Klassenerhalt genutzt. Dabei lag die Elf von Thomas Tietz und Robert Hoppe schon nach drei Minuten mit 0:1 hinten. Doch David Assner, Niclas Filusch, Lucas Barth, Jacob Schmitt und Florian Köppe drehten die Partie, so dass die Arminen wie im Vorjahr am letzten Spieltag den Landesliga-Verbleib feiern.

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
3
0
Abpfiff

Der SV Preussen Schönhausen hat seine Aufgabe erfüllt, die Schützenhilfe blieb aber aus: Mit einem 3:0 gegen den Osterburger FC sicherte sich der Aufsteiger aus eigener Kraft die Teilnahme an den Relegationsspielen um den Klassenerhalt. In diese gehen die Preussen mit dem Rückenwind von zuletzt drei Siegen in Serie.

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
5
3
Abpfiff

Das Wunder ist ausgeblieben: Nach zwei Jahren in der LOTTO-Landesliga muss der SV 08 Baalberge den Gang zurück in die Landesklasse antreten. Zwar gewannen die Blau-Weißen das abschließende Spiel gegen Schlusslicht SV Irxleben mit 5:3, doch weil Schönhausen zeitgleich seine "Hausaufgabe" erledigte, war der Relegationsplatz nicht mehr zu erreichen.

Heute, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
2
2
Abpfiff

>> VfB Ottersleben gegen SV Fortuna II im Livestream: (hier klicken)

Der SV Fortuna Magdeburg II wurde im Saisonfinale zum Partycrasher: Nach zuvor 19 Siegen in Serie musste sich der VfB Ottersleben zum Abschluss mit einem 2:2-Remis im Stadtderby begnügen. Für den Ausgleich des Landesliga-Meisters und Verbandsliga-Aufsteigers sorgte Finn-Luca Melzian dabei erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Die Volksstimme hat das Duell im exklusiven Livestream übertragen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
0
0
Abpfiff

Vor der Teilnahme an den Aufstiegsspielen konnte der SSV 80 Gardelegen nicht noch einmal Selbstvertrauen tanken. Auswärts trennte sich der Tabellenzweite am letzten Spieltag mit einem torlosen Remis vom SV Stahl Thale.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
0
1
Abpfiff

Die 100-Tore-Marke wurde nicht mehr gekackt: Nach dem abschließenden 1:0-Erfolg beim TuS Schwarz-Weiß Bismark beendet Union Schönebeck die Saison mit 99 Treffern auf dem Konto. Siegtorschütze war in der Altmark - wie so häufig in der Rückrunde - wieder einmal Jan Niklas Frenkel.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
0
0
Abpfiff

Keine Treffer gab es im Saisonfinale zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg und dem Oscherslebener SC. Mit einem 0:0-Unentschieden verabschieden sich beide Teams in die Sommerpause.

Heute, 15:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
0
2
Abpfiff

Der FSV Saxonia Tangermünde hat zum Saisonfinale tatsächlich noch Rang fünf erobert. Im direkten Duell beim Ummendorfer SV landete der "Rote Adler" genau den Sieg mit zwei Toren, der dafür nötig gewesen ist.