Arminia feiert Klassenerhalt, Schönhausen zieht in die Relegation ein Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des letzten Spieltags von Kevin Gehring · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Fromme

Im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord hat es im Tabellenkeller keine Veränderungen mehr gegeben. Der SV Arminia Magdeburg feiert mit einem deutlichen Sieg den direkten Klassenerhalt, der SV Preussen Schönhausen zieht in die Relegation ein. Dagegen endet für den SV 08 Baalberge - trotz eines abschließendes Sieges - nach zwei Jahren die Landesliga-Zugehörigkeit. Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV Baalberge - für drei Mannschaften wird es im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord noch einmal richtig kribbelig. Wer hält die Klasse? Wer muss (oder darf) in die Relegation? Und wer hält direkt die Klasse? Diese Fragen werden in den finalen 90 Minuten beantwortet.

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Es war nicht der erhoffte Start, aber das erhoffte Ende: Mit einem 5:1-Heimerfolg über den SV 09 Staßfurt hat der SV Arminia Magdeburg seinen Matchball zum direkten Klassenerhalt genutzt. Dabei lag die Elf von Thomas Tietz und Robert Hoppe schon nach drei Minuten mit 0:1 hinten. Doch David Assner, Niclas Filusch, Lucas Barth, Jacob Schmitt und Florian Köppe drehten die Partie, so dass die Arminen wie im Vorjahr am letzten Spieltag den Landesliga-Verbleib feiern.

Der SV Preussen Schönhausen hat seine Aufgabe erfüllt, die Schützenhilfe blieb aber aus: Mit einem 3:0 gegen den Osterburger FC sicherte sich der Aufsteiger aus eigener Kraft die Teilnahme an den Relegationsspielen um den Klassenerhalt. In diese gehen die Preussen mit dem Rückenwind von zuletzt drei Siegen in Serie.

Das Wunder ist ausgeblieben: Nach zwei Jahren in der LOTTO-Landesliga muss der SV 08 Baalberge den Gang zurück in die Landesklasse antreten. Zwar gewannen die Blau-Weißen das abschließende Spiel gegen Schlusslicht SV Irxleben mit 5:3, doch weil Schönhausen zeitgleich seine "Hausaufgabe" erledigte, war der Relegationsplatz nicht mehr zu erreichen.