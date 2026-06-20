Arminia feiert Klassenerhalt, Schönhausen zieht in die Relegation ein

Im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord hat es im Tabellenkeller keine Veränderungen mehr gegeben. Der SV Arminia Magdeburg feiert mit einem deutlichen Sieg den direkten Klassenerhalt, der SV Preussen Schönhausen zieht in die Relegation ein. Dagegen endet für den SV 08 Baalberge - trotz eines abschließendes Sieges - nach zwei Jahren die Landesliga-Zugehörigkeit.
Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV Baalberge - für drei Mannschaften wird es im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord noch einmal richtig kribbelig. Wer hält die Klasse? Wer muss (oder darf) in die Relegation? Und wer hält direkt die Klasse? Diese Fragen werden in den finalen 90 Minuten beantwortet.
Es war nicht der erhoffte Start, aber das erhoffte Ende: Mit einem 5:1-Heimerfolg über den SV 09 Staßfurt hat der SV Arminia Magdeburg seinen Matchball zum direkten Klassenerhalt genutzt. Dabei lag die Elf von Thomas Tietz und Robert Hoppe schon nach drei Minuten mit 0:1 hinten. Doch David Assner, Niclas Filusch, Lucas Barth, Jacob Schmitt und Florian Köppe drehten die Partie, so dass die Arminen wie im Vorjahr am letzten Spieltag den Landesliga-Verbleib feiern.
Der SV Preussen Schönhausen hat seine Aufgabe erfüllt, die Schützenhilfe blieb aber aus: Mit einem 3:0 gegen den Osterburger FC sicherte sich der Aufsteiger aus eigener Kraft die Teilnahme an den Relegationsspielen um den Klassenerhalt. In diese gehen die Preussen mit dem Rückenwind von zuletzt drei Siegen in Serie.
Das Wunder ist ausgeblieben: Nach zwei Jahren in der LOTTO-Landesliga muss der SV 08 Baalberge den Gang zurück in die Landesklasse antreten. Zwar gewannen die Blau-Weißen das abschließende Spiel gegen Schlusslicht SV Irxleben mit 5:3, doch weil Schönhausen zeitgleich seine "Hausaufgabe" erledigte, war der Relegationsplatz nicht mehr zu erreichen.
Der SV Fortuna Magdeburg II wurde im Saisonfinale zum Partycrasher: Nach zuvor 19 Siegen in Serie musste sich der VfB Ottersleben zum Abschluss mit einem 2:2-Remis im Stadtderby begnügen. Für den Ausgleich des Landesliga-Meisters und Verbandsliga-Aufsteigers sorgte Finn-Luca Melzian dabei erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Die Volksstimme hat das Duell im exklusiven Livestream übertragen.
Vor der Teilnahme an den Aufstiegsspielen konnte der SSV 80 Gardelegen nicht noch einmal Selbstvertrauen tanken. Auswärts trennte sich der Tabellenzweite am letzten Spieltag mit einem torlosen Remis vom SV Stahl Thale.
Die 100-Tore-Marke wurde nicht mehr gekackt: Nach dem abschließenden 1:0-Erfolg beim TuS Schwarz-Weiß Bismark beendet Union Schönebeck die Saison mit 99 Treffern auf dem Konto. Siegtorschütze war in der Altmark - wie so häufig in der Rückrunde - wieder einmal Jan Niklas Frenkel.
Keine Treffer gab es im Saisonfinale zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg und dem Oscherslebener SC. Mit einem 0:0-Unentschieden verabschieden sich beide Teams in die Sommerpause.
Der FSV Saxonia Tangermünde hat zum Saisonfinale tatsächlich noch Rang fünf erobert. Im direkten Duell beim Ummendorfer SV landete der "Rote Adler" genau den Sieg mit zwei Toren, der dafür nötig gewesen ist.