Arminia braucht ein Wunder gegen Schöningen – und Schützenhilfe

Die sportliche Ausgangslage für Arminia ist klar und brutal: Nur ein Sieg hält die minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben. Doch selbst ein dreifacher Punktgewinn wäre kein Garant – auch Celle, Vorsfelde und Braunschweig II müssten mitspielen. Für einen Klub, der in der gesamten Rückrunde nur ein Spiel gewonnen hat, erscheint diese Kombination fast surreal. Und doch: Der Fußball lebt von diesen Momenten, in denen sich Realität und Hoffnung kreuzen.

Dass ausgerechnet Chinonso Anoliefota nach Monaten der Abwesenheit wieder im Kader steht, ist ein Symbol – vielleicht sogar mehr. Der Angreifer, in der Hinrunde einer der wenigen Lichtblicke im Offensivspiel, verkörpert genau jene Unberechenbarkeit, die es nun braucht. Denn Schöningen wird alles andere als ein dankbarer Gegner. Nach dem verlorenen Titelrennen gegen den HSC Hannover geht es für die Elmstädter um nichts Geringeres als die Qualifikation zur Aufstiegsrelegation. Für das Team von Christian Benbennek ist die Rechnung einfach: Nur ein Sieg garantiert Platz zwei. Die FSV kommt also mit maximaler Motivation – möglicherweise aber auch mit einem Hauch von Nervosität.

Arminia hingegen geht als klarer Außenseiter in die Partie – aber nicht ohne Argumente. In den letzten beiden Heimspielen gegen Spitzenklubs (HSC, Egestorf) präsentierte sich das Team defensiv stabiler, das 1:2 in Heeslingen war trotz schwacher erster Halbzeit ein Fingerzeig für Kampfgeist. Dass mit Pino Ballerstedt (Gelbsperre) und Dylan Kuete (Rot) zwei Stammspieler fehlen, schwächt die ohnehin fragile Statik zusätzlich. Die Floskel von der letzten Patrone ist an diesem Wochenende keine Übertreibung.