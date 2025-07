Arminia Bielefeld II: "Weltenbummler" kehrt nach neun Jahren zurück

Der 30-jährige Charalampos Chantzopoulos kehrt nach neun Jahren zum DSC zurück. Vom damaligen Landesligisten und seinem ersten Herren-Verein VfR Wellensiek gekommen, spielt der gebürtige Bielefelder von 2014 bis 2016 für die 2. Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld in der Oberliga Westfalen. Über den FC Gütersloh (Oberliga Westfalen) und RW Erfurt (3. Liga) ging es hinaus in die weite Welt: Finnland, USA und zuletzt Kanada waren die Stationen des gelernten Innenverteidigers. Nun schließt sich der Kreis.

Viele Jahre verdiente Chantzopoulos sein Geld in der 2. Liga Finnlands, feierte sogar einmal den Aufstieg in die 1. Liga. Zwischendurch ging es ein Jahr in die USA, ebenfalls 2. Liga. Zuletzt hatte er das Jahr 2024 in Kanadas 1. Liga bei Valour FC verbracht.

Als Führungsspieler im sehr jungen Kader soll Chantzopoulos offensichtlich seine Erfahrung einbringen. Der älteste Spieler in der Mannschaft war bislang der 24-jährige Ocansey, der vom Regionalligisten Wuppertaler SV gekommen ist.