Arminia Bielefeld II: Rödinghausener Eigengewächs beim Neustart dabei

Am Samstag steht das DFB-Pokal-Finale auf dem Programm. Währenddessen ist Spieler Nr. 3 der neu gegründeten 2. Mannschaft bekannt geworden, die zur neuen Saison in die Oberliga Westfalen wieder eingegliedert wird. Vom SV Rödinghausen schließt sich der 20-jährige Latif-Bilal Alassane der Arminia an.

Der Offensivmann gehört zum erweiterten Kader der Profis, kam aber in seiner nun zweijährigen Seniorenzeit fast ausschließlich für die U23 in der Westfalenliga zum Einsatz. Am vergangenen Wochenende erzielte er einen Doppelpack beim 3:1-Auswärtssieg in Delbrück, womit die Chance auf den Aufstieg in die Oberliga Westfalen gewahrt wurde.