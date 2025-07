Arminia Bielefeld II: Kehrt "Weltenbummler" nach neun Jahren zurück?

Im Jahre 2019 spielte Chantzopoulos in der USLC, die 2. Liga in den USA. – Foto: IMAGO / Imagn Images

Der 30-jährige Charalampos Chantzopoulos trug am Samstag das Trikot der wieder belebten U21 von DSC Arminia Bielefeld, die in der anstehenden Spielzeit in der Oberliga Westfalen antreten wird. Vom damaligen Landesligisten und seinem ersten Herren-Verein VfR Wellensiek gekommen, spielte der gebürtige Bielefelder von 2014 bis 2016 für den DSC Arminia Bielefeld II in der Oberliga Westfalen. Über den FC Gütersloh (Oberliga Westfalen) und RW Erfurt (3. Liga) ging es hinaus in die weite Welt: Finnland, USA und zuletzt Kanada waren die Stationen des gelernten Innenverteidigers. Nun schließt sich möglicherweise der Kreis.

Viele Jahre verdiente Chantzopoulos sein Geld in der 2. Liga Finnlands, feierte sogar einmal mit Kokkolan PV den Aufstieg in die 1. Liga. Zwischendurch ging es ein Jahr in die USA zu Sacramento Republic FC, ebenfalls 2. Liga. Zuletzt hatte er das Jahr 2024 in Kanadas 1. Liga bei Valour FC verbracht. Als Führungsspieler im sehr jungen Kader könnte Chantzopoulos seine Erfahrung einbringen. Der älteste Spieler in der Mannschaft war bislang der 24-jährige Vincent Ocansey, der vom Regionalligisten Wuppertaler SV gekommen ist.

Und obwohl Chantzopoulos beim Testspielauftakt in Hamm in der ersten Halbzeit die Kapitänsbinde trug, dementiert der Routinier eine Einigung mit den Ostwestfalen. "Ich habe noch nicht unterschrieben und es ist noch nichts sicher", so der erfahrene Defensivmann gegenüber FuPa Westfalen. Beim Landesligisten Hammer SpVg gelang ein 4:0-Erfolg, bei dem die Tore jedoch erst nach der Pause durch Suat Fajic, Vincent Ocansey und Christopher Katunda (2) fielen.