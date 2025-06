Arminia Bielefeld II gibt 18er-Kader bekannt - vier weitere Neuzugänge

Die Bielefelder U19-Akteure Tom Krüger (19, Mittelfeld) und Niklas Möllers (18, Abwehr) haben Profiverträge unterschrieben und werden vorerst zum Kader der U21 gehören. Zudem wird Torwart-Talent Artem Zaloha, der in Kürze 18 Jahre alt wird, frühzeitig hochgezogen. Bereits mit 16 Jahren kam der junge Keeper regelmäßig in der U19-Bundesliga (heute U19 DFB-Nachwuchsliga) zum Einsatz. „Tom und Niklas überzeugen seit vielen Jahren in unseren Akademinia-Teams. Beide haben sich bewusst für den weiteren Weg bei uns entschieden und wollen in der Oberliga den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Übergang in den Seniorenbereich genau der richtige Weg für die weitere Entwicklung ist“, erklärt Akademinia-Leiter Finn Holsing.

Vom Oberligisten 1. FC Gievenbeck kommt der 21-jährige Defensivmann Yoost Diezemann. Der gelernte Innenverteidiger wurde bei Holstein Kiel ausgebildet (2020-23) und hatte dort auch sein erstes Seniorenjahr bei der 2. Mannschaft in der Regionalliga Nord verbracht. Nachdem er dort nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war, gehörte er in Gievenbeck mit 24 Einsätzen zum festen Stamm.