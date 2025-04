– Foto: Horst Vogler

Arminia am Boden: Niederlage in Vorsfelde verschärft Abstiegsnot 0:3-Pleite beim direkten Konkurrenten. Der SVA taumelt weiter Richtung Landesliga. Totale Selbstaufgabe nach dem Rückstand

Der SV Arminia Hannover hat das Kellerduell beim SSV Vorsfelde deutlich mit 0:3 verloren und damit die achte Niederlage in Serie kassiert. In einem Spiel, das für beide Vereine Endspielcharakter hatte, präsentierte sich Arminia lange Zeit auf Augenhöhe, brach jedoch nach einem direkten Freistoßtreffer der Gastgeber in der zweiten Halbzeit völlig ein. Die sportliche Lage spitzt sich dramatisch zu: Der Abstieg in die Landesliga ist längst kein fernes Schreckgespenst mehr, sondern eine sehr reale Gefahr.

Dabei begann der Nachmittag in der Eberstadt zunächst noch vielversprechend. Die Blauen waren gut eingestellt, zeigten in der ersten Hälfte die nötige Zweikampfhärte und standen defensiv meist sicher. Zwar blieben klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware, doch gegen die physisch robusten Gastgeber hielt Arminia zumindest kämpferisch gut dagegen. Offensiv waren es vor allem einzelne Aktionen von Luis Prior Bautista, die für etwas Gefahr sorgten. Dennoch deutete sich schon vor der Pause an: Ohne eigene Torgefahr wird es schwer, ein derart wichtiges Spiel zu gewinnen.

Das Schlüsselmoment ereignete sich schließlich in der 61. Minute: Ein Freistoß für Vorsfelde wurde sehenswert verwandelt – und zog Arminia komplett den Stecker. Statt wie angekündigt alles in die Waagschale zu werfen, folgte ein kollektiver Leistungsabfall. Während Vorsfelde fortan mit Leidenschaft und Härte den knappen Vorsprung verteidigte, fehlte den Blauen jegliche Struktur im eigenen Spiel. Ein grober individueller Fehler ermöglichte schließlich das 0:2, das die Partie endgültig entschied. Das dritte Gegentor in der Nachspielzeit war der passende Schlusspunkt unter einen blutleeren Auftritt in der zweiten Halbzeit. Besonders alarmierend: Die Gastgeber aus Vorsfelde zeigten keine fußballerische Glanzleistung, nutzten jedoch ihre wenigen Chancen konsequent. Arminia hingegen agierte fahrig, mutlos und ließ mit fortschreitender Spieldauer jede Form von Aufbäumen vermissen. Der Winterneuzugang Aleksejs Petrovs feierte zwar nach langer Verletzungspause sein Debüt und sorgte zu Beginn der zweiten Halbzeit für frische Impulse – doch auch er konnte das Spiel nicht nachhaltig beeinflussen.