Armin Stadler soll March zum Klassenerhalt führen

Ohne großes Aufsehen hat es beim A-Klassenmeister SV March in der Sommerpause einen Trainerwechsel gegeben. Tobias Pointinger , der in seiner aktiven Zeit unter anderem das Trikot des damaligen Landesligisten SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag getragen hat und später viele Jahre ein Leistungsträger des TSV Regen war, hat seinen Posten nach sieben Jahren zur Verfügung gestellt. Unter der Regie des 39-Jährigen durfte der Klub aus dem Regener Stadtgebiet zwei Aufstiege feiern, musste aber 2023 auch in den sauren Abstiegsapfel beißen. Als Nachfolger konnte der SVM Armin Stadler verpflichten, der im Frühjahr bei seiner letzten Station den SV Schöllnach betreute. Der 42-Jährige war in der Vergangenheit bereits Co-Trainer beim 1. FC Passau in der Landesliga und für einige Monate Chefanweiser des Bezirksligisten TSV Grafenau.

"Tobias Pointinger hat über sieben Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet und war bei der Mannschaft und den Verantwortlichen sehr beliebt. Er hatte nach Ablauf der vergangenen Saison aber den Wunsch geäußert, aufhören zu wollen. Tobi wird den Verein allerdings in anderer Funktion erhalten bleiben und ist in die Jugendarbeit miteingebunden", lassen die Verantwortlichen wissen. Mit Armin Stadler konnte kurz vor dem Vorbereitungsstart ein neuer Chefanweiser gefunden werden. "Mit Armin hat sich eine passende Lösung ergeben. Er hat die Mannschaft gut auf die Saison in der Kreisklasse Regen vorbereitet. Mit unseren Neuzugängen Lukas Dachs, Stefan Fuß und Sebastian König haben wir eine junge, hungrige Truppe, die den Klassenerhalt schaffen will", heißt es von Klubseite.







"Im Grunde ist das Engagement sehr einfach zustande gekommen. March hat einen neuen Trainer gesucht und ich wollte wieder trainieren. Der Verein hat seine Vorstellungen, ich habe meine Vorstellungen und das hat gut gematcht", informiert Stadler, dessen Team mit einem 1:1-Auswärtsremis beim FC Niederwinkling gestartet ist und sich am zweiten Spieltag dem amtierenden Vizemeister SpVgg Ruhmannsfelden II unglücklich mit 2:3 geschlagen geben musste. "Als Aufsteiger steht für uns der direkte Klassenerhalt im Vordergrund. Wenn wir das schaffen, sind wir mehr als glücklich. Wir gehen demütig an die Sache ran und wissen, dass wir in jedem Spiel alles reinhauen müssen. Die Jungs machen das bisher gut und ich bin zufrieden. Uns ist aber auch bewusst, dass wir uns in ein paar Dingen steigern und Punkte holen müssen, um nicht gleich zu Beginn hinten festzuhängen", lässt Neu-Coach Armin Stadler wissen.