Armin Sabanovic wird Spielertrainer bei SKG 23 Wiesbaden II

Wiesbaden. Ein bekanntes Gesicht übernimmt das Ruder bei der zweiten Mannschaft der SKG 23 Wiesbaden: Armin Sabanovic wechselt vom Kreisoberligisten Germania Wiesbaden in die Kreisliga B – jedoch nicht als reiner Spieler, sondern als Spielertrainer. Der 35-jährige bullige Stürmer wird ab der kommenden Saison das Traineramt bei SKG 23 II übernehmen und will dort ambitionierte Ziele in Angriff nehmen.