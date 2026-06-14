Armin Sabanovic heuert beim SC Gräselberg an 36-Jähriger wird Spielertrainer beim Kreisoberligisten an der Seite von Nima Khanbareh von Philipp Durillo · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Künftig beim SC Gräselberg als Coach involviert: Armin Sabanovic. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Wiesbaden. Neue Saison und neue Aufgabe für Armin Sabanovic. Der erfahrene Offensivspieler schließt sich zur kommenden Saison dem SC Gräselberg an. Beim Kreisoberligisten heuert der 36-Jährige als Spielertrainer an und wird dort den bisherigen Chefcoach Nima Khanbareh unterstützen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Es waren sehr gute Gespräche mit Nima, wir beide werden gut zusammenpassen. Meine Aufgabe hier ist klar besprochen. Wenn ich etwas mache, dann richtig. Ich will hier sportlich was reißen und etwas bewirken. Ich will als Trainer Disziplin reinbringen und oben angreifen. Aber es wird nicht leicht, denn Gräselberg ist ein kleiner Verein", sagt Sabanovic. Als Spielertrainer bei Germania II in der Rückrunde sah er die Gräselberger zweimal im direkten Duell mit der SG. "Gräselberg war zweimal auf Augenhöhe", fand Sabanovic.

Sabanovic fühlt sich bei Underdogs wohl Das zeige, welches Potenzial in der Mannschaft stecke, obwohl der Verein in der Vorsaison mehrmals wegen anderweitiger Vorkommnisse (Rassismusvorwürfe, unfaires Spiel beim Schiriturnier) in die Schlagzeilen geriet: "Das sind alles spielerisch und technisch gute Jungs hier und die Störfaktoren sind jetzt weg", sagt Sabanovic. Als Favoriten auf die vorderen Plätze stuft er kommende Runde Teams wie Niedernhausen, Delkenheim, Naurod, Sonnenberg oder Frauenstein ein. "Wir sind da eher der Underdog, diese Rolle gefällt mir", fühlt sich Sabanovic nun ein wenig an seine Gruppenliga-Zeit bei der Spvgg. Amöneburg zurückversetzt.