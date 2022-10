Armin gewinnt das Spitzenspiel deutlich - Omerbasic trifft dreifach Primus FC Stern II verliert

Tabellenführer Stern traf am 9. Spieltag am Sonntagmittag auf den Zweitplatzierten Armin. Diese Partie ist ein „Sechs-Punkte-Spiel“.

So., 16.10.2022, 12:45 Uhr

Bei Sonnenschein wird die Begegnung freigegeben. Zu Anfang ist Armin das dominantere Team. In der 5. Spielminute geht Armin in Front. Mittelfeld-Allrounder Barney Andrews schießt einen Elfer in die gegnerischen Maschen.

Nach 15 gespielten Minuten gibt Armin weiterhin den Ton an.

Die Offensivbemühungen tragen Früchte und das Gäste-Team erzielt in der 21. Minute einen weiteren Treffer. Unbedrängt befördert Abwehrrecke Aron Blöcker den Ball per Kunstschuss unter die Latte.

In der 16. Spielminute, unmittelbar nach dem Tor, sieht Barney Andrews von Schiri Karsten Wiche Gelb. In der 23. Spielminute, im Anschluss an die Verwarnung, nimmt Armin einen Spielerwechsel vor: Der gelb-rot-gefährdete Mittelfeldakteur Barney Andrews verlässt das Feld.

Angreifer Himzo Omerbasic wirkt nun für ihn mit.

Die hohe Einsatzbereitschaft wird belohnt und die Arminen markieren vier Minuten nach dem Wechsel einen weiteren Treffer.

Freistehend auf Höhe des Fünfers bringt Angreifer Himzo Omerbasic die Kugel per Flugkopfball im gegnerischen Tor unter.

Auch nach 30 Spielminuten behält Armin die Fäden in der Hand und erzielt in der 43. Spielminute einen weiteren Treffer. Völlig alleingelassen auf Höhe der Mittellinie bringt Offensivspieler Himzo Omerbasic das Spielgerät per Traumschuss im gegnerischen Kasten unter.

Referee Karsten Wiche beendet die erste Spielhälfte bei einem Halbzeitstand von 0:4.

Nach dem Seitenwechsel lassen die Kontrahenten ihr Potential aufblitzen. Mittelfeldspieler Nicolas de la Rey Swardt sieht in der 55. Minute von Schiedsrichter Karsten Wiche die Gelbe Karte.