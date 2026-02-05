Armando Müller übernimmt sportliche Leitung

Der Verein FC Wil 1900 richtet sich strategisch neu aus und setzt mit der Zweiklang-Strategie einen klaren Fokus auf eine nachhaltige, zukunftsorientierte sportliche Entwicklung.
Mit der Ernennung von Armando Müller zum sportlichen Leiter gewinnt der Verein eine Persönlichkeit, die im Fussball nicht nur bestens bekannt ist, sondern auch für ehrlichen, verantwortungsvollen und langfristig gedachten Fussball steht.
Die zum 125-jährigen Jubiläum ausgearbeitete Vereinsstrategie “Zweiklang” des Vereines bildet den langfristigen Orientierungsrahmen für die sportliche, organisatorische und kulturelle Entwicklung des FC Wil 1900. Sie basiert auf langfristiger Entwicklung, klaren Werten und verantwortungsvollem Handeln.
Mit der bevorstehenden SFV Quality Club Zertifizierung positioniert sich der Verein klar als moderner, verantwortungsbewusster und qualitativ geführter Fussballclub, der seine Strukturen regelmässig überprüft und konsequent weiterentwickelt. Details zur Ausgestaltung der Strategie und zu den einzelnen Entwicklungspfaden werden schrittweise kommuniziert und umgesetzt.
Mit Armando Müller übernimmt ein sportlicher Leiter die Verantwortung, der diese Ausrichtung aus Überzeugung mitträgt und in der täglichen sportlichen Arbeit umsetzt. Sein Fussballverständnis ist geprägt von klarer Entwicklungslogik, nachhaltigem Denken und einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein gegenüber Spielerinnen und Spielern – sportlich wie menschlich.
Zur Umsetzung der sportlichen Ausrichtung wird die sportliche Leitung künftig von einer neu strukturierten Sportkommission unterstützt, welche die strategischen Leitlinien gemeinsam mit den Verantwortlichen in allen Bereichen weiterentwickelt.
Auch infrastrukturell stellt sich der Verein für die Zukunft auf: Das neue Clubhaus wird als zentraler Begegnungsort zusätzliche Impulse für das Vereinsleben, die Identifikation und die Wir-Kultur schaffen.
Der FC Wil 1900 ist überzeugt, mit dieser strategischen Neuausrichtung, der klaren sportlichen Führung und den gezielten strukturellen Investitionen einen wichtigen Schritt gemacht zu haben, um sich als moderner, werteorientierter und leistungsfähiger Verein in der Region nachhaltig zu positionieren.
