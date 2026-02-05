Armando Müller übernimmt sportliche Leitung FC Wil 1900 setzt mit Zweiklang-Strategie auf nachhaltige sportliche Entwicklung von Wil 1900 Breitensport · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

Der Verein FC Wil 1900 richtet sich strategisch neu aus und setzt mit der Zweiklang-Strategie einen klaren Fokus auf eine nachhaltige, zukunftsorientierte sportliche Entwicklung.

Mit der Ernennung von Armando Müller zum sportlichen Leiter gewinnt der Verein eine Persönlichkeit, die im Fussball nicht nur bestens bekannt ist, sondern auch für ehrlichen, verantwortungsvollen und langfristig gedachten Fussball steht. Die zum 125-jährigen Jubiläum ausgearbeitete Vereinsstrategie “Zweiklang” des Vereines bildet den langfristigen Orientierungsrahmen für die sportliche, organisatorische und kulturelle Entwicklung des FC Wil 1900. Sie basiert auf langfristiger Entwicklung, klaren Werten und verantwortungsvollem Handeln.