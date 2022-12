ETB-Zugang Arman Corovic mit seinem neuen Trainer Damian Apfeld. – Foto: ETB Schwarz-Weiß Essen

Arman Corovic wechselt an den Uhlenkrug Oberliga Niederrhein: Kurz vor Weihnachten präsentiert der ETB Schwarz-Weiß Essen den nächsten Winter-Zugang.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat Arman „Armando“ Corovic vom Regionalligisten 1. FC Bocholt verpflichtet. Der 25-jährige Abwehrspieler gehört ab Januar 2023 dem Kader der Schwarz-Weißen an. In dieser Saison kam er auf sieben Partien in der Regionalliga West. Seit 2019 spielt der Linksfuß in Bocholt und hatte maßgeblichen Anteil am FCB-Aufstieg in der letzten Spielzeit. Bevor er an den Niederrhein wechselte, spielte er im Seniorenbereich für den FSV Duisburg und den VfB Speldorf. In seiner Jugend wurde der gebürtige Mülheimer beim VfL Bochum, TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen ausgebildet. „Armando“ ist 1,87 Meter groß, arbeitet in einem Autohaus in Mülheim und erhält bei den Schwarz-Weißen einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

„Im letzten Sommer stand ich schon in Kontakt zum ETB, aber da habe ich meinen Vertrag in Bocholt verlängert. Jetzt im Winter war die Situation so, dass ich von Bocholt aus zeitlichen Gründen weggehen wollte, da es dort in der Regionalliga neben meinem Beruf zu viel für mich wurde. Mit Damian Apfeld stehe ich schon lange in Kontakt und wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Er hat mich gefragt, ob ich mir einen Wechsel zum ETB vorstellen könnte. Es klang alles sehr interessant und ich wollte auch gerne mit Damian als Trainer zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass ich gesund und fit bleibe und möchte der Mannschaft weiterhelfen. Wir wollen da weitermachen, wo die Jungs jetzt im Winter aufgehört haben. Sie haben bisher eine grandiose Saison gespielt“, sagt Arman Corovic zu seinem Wechsel an den Uhlenkrug.