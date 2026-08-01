 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Arlt maximal bedient: FCS lässt in Harksheide Punkte liegen

Oberliga Hamburg: FC Süderelbe kommt am 2. Spieltag bei TuRa Harksheide trotz Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Stefan Arlt ärgert sich über fehlende Konsequenz und den späten Ausgleich.

von red · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser
Der FC Süderelbe spielt diesmal "nur" 1:1.
Der FC Süderelbe spielt diesmal "nur" 1:1. – Foto: IMAGO / Lobeca

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Harksheide
Süderelbe
Stefan Arlt
Stefan Arlt

Der Start des FC Süderelbe in die neue Saison liest sich nach zwei Spieltagen ernüchternd: zwei Spiele, ein Punkt, 2:3 Tore. Dabei hatte die Mannschaft von Stefan Arlt schon beim 1:2 gegen Altona 93 gezeigt, dass sie einem Topteam der Liga Probleme bereiten kann. Bei TuRa Harksheide sollte nun die passende Reaktion folgen. Am Ende stand aber ein 1:1, mit dem der FCS nach dem Spielverlauf kaum zufrieden sein konnte.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Hamburg

>>> Das sind die Torjäger der Oberliga Hamburg

>>> Zu den aktuellen News der Oberliga Hamburg

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Gestern, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
1
1
Abpfiff

Personell war Süderelbe nicht in Bestbesetzung unterwegs. Mit Ardit Demiri, Henok Tewolde, Maximilian Arlt, Can Yildiz, Adrian Nkansah Apau sowie dem länger verletzten Can Kömürcü fehlten mehrere wichtige Optionen. Dennoch bestimmte der FCS die Partie nach eigener Einschätzung über weite Strecken deutlich. Aus Süderelbe-Sicht lag der Ballbesitz gefühlt bei rund 90 Prozent, allerdings fehlte vor allem im ersten Durchgang die letzte Durchschlagskraft.

Güraltunkeser trifft vom Punkt

Der Führungstreffer fiel dennoch vor der Pause. Osman Güraltunkeser verwandelte in der 33. Minute einen Handelfmeter zum 1:0 für den FC Süderelbe. Der Verein selbst ordnete die Szene als durchaus glücklich ein, sportlich brachte sie die Gäste aber in eine gute Ausgangslage. Genau diese Führung wollte Süderelbe nach dem Seitenwechsel ausbauen.

Auch im zweiten Durchgang blieb der FCS nach eigener Darstellung die aktivere Mannschaft, kontrollierte Ball und Gegner, kam zu weiteren Chancen und Halbchancen, verpasste aber das zweite Tor. Das wurde zum Problem, weil Harksheide trotz klarer Spielanteile der Gäste im Ergebnis blieb. Und solange nur ein Treffer zwischen beiden Mannschaften liegt, kann eine Szene reichen.

Diese Szene kam in der Schlussphase. Nach einem individuellen Fehler traf der eingewechselte Elioenai Kukanda in der 79. Minute zum 1:1. Für Harksheide war es der erste Punkt der Saison nach dem 1:2 zum Auftakt bei TBS Pinneberg. Für Süderelbe war es dagegen der nächste Rückschlag, weil aus einem kontrollierten Auswärtsspiel nur ein Zähler wurde.

Arlt: „Wir können mit dem Punkt nicht zufrieden sein“

Entsprechend enttäuscht fiel die Einordnung von Stefan Arlt aus. „Wir können mit dem Punkt nicht zufrieden sein. Gefühlt hatten wir 90 Prozent Ballbesitz, schaffen es aber nicht, das zweite Tor zu erzielen. Es ist klar, dass es schwierig werden kann, wenn dann ein Fehler passiert“, sagte der Trainer. Besonders ärgerte Arlt, dass sein Team die entscheidende Situation nicht besser verteidigte. „Dass wir in dieser Situation anschließend nicht einmal mehr in eine geordnete Endverteidigung kommen, ist total ärgerlich und lässt uns maximal bedient zurück.“

Damit ist der FC Süderelbe nach zwei Spielen unter den eigenen Erwartungen geblieben. Die spielerischen Ansätze und die Kontrolle über längere Phasen reichen bislang nicht aus, um Ergebnisse zu sichern. Gegen Altona war der FCS nah am Ausgleich, in Harksheide nah am ersten Sieg. Beide Male fehlte am Ende die Belohnung.

Harksheide holt ersten Punkt

Für TuRa Harksheide ist das 1:1 dagegen ein Ergebnis, das nach dem Spielverlauf wertvoll sein kann. Nach der Auftaktniederlage in Pinneberg stand die Mannschaft von Jörg Schwarzer erneut lange ohne Ertrag da. Kukandas Treffer verhinderte den Fehlstart mit zwei Niederlagen und bringt zumindest den ersten Punkt.

In der Tabelle bleiben beide Teams nach den Freitagabendspielen des 2. Spieltags im unteren Mittelfeld hängen. Harksheide steht mit einem Punkt und 2:3 Toren auf Rang zwölf, Süderelbe mit ebenfalls einem Punkt und 2:3 Toren direkt dahinter. Für den FCS fühlt sich diese Bilanz nach den gezeigten Ansätzen allerdings deutlich zu wenig an.

So geht es in der Oberliga weiter

3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg