Arlt maximal bedient: FCS lässt in Harksheide Punkte liegen

Der Führungstreffer fiel dennoch vor der Pause. Osman Güraltunkeser verwandelte in der 33. Minute einen Handelfmeter zum 1:0 für den FC Süderelbe. Der Verein selbst ordnete die Szene als durchaus glücklich ein, sportlich brachte sie die Gäste aber in eine gute Ausgangslage. Genau diese Führung wollte Süderelbe nach dem Seitenwechsel ausbauen.

Personell war Süderelbe nicht in Bestbesetzung unterwegs. Mit Ardit Demiri, Henok Tewolde, Maximilian Arlt, Can Yildiz, Adrian Nkansah Apau sowie dem länger verletzten Can Kömürcü fehlten mehrere wichtige Optionen. Dennoch bestimmte der FCS die Partie nach eigener Einschätzung über weite Strecken deutlich. Aus Süderelbe-Sicht lag der Ballbesitz gefühlt bei rund 90 Prozent, allerdings fehlte vor allem im ersten Durchgang die letzte Durchschlagskraft.

Auch im zweiten Durchgang blieb der FCS nach eigener Darstellung die aktivere Mannschaft, kontrollierte Ball und Gegner, kam zu weiteren Chancen und Halbchancen, verpasste aber das zweite Tor. Das wurde zum Problem, weil Harksheide trotz klarer Spielanteile der Gäste im Ergebnis blieb. Und solange nur ein Treffer zwischen beiden Mannschaften liegt, kann eine Szene reichen.

Diese Szene kam in der Schlussphase. Nach einem individuellen Fehler traf der eingewechselte Elioenai Kukanda in der 79. Minute zum 1:1. Für Harksheide war es der erste Punkt der Saison nach dem 1:2 zum Auftakt bei TBS Pinneberg. Für Süderelbe war es dagegen der nächste Rückschlag, weil aus einem kontrollierten Auswärtsspiel nur ein Zähler wurde.

Arlt: „Wir können mit dem Punkt nicht zufrieden sein“

Entsprechend enttäuscht fiel die Einordnung von Stefan Arlt aus. „Wir können mit dem Punkt nicht zufrieden sein. Gefühlt hatten wir 90 Prozent Ballbesitz, schaffen es aber nicht, das zweite Tor zu erzielen. Es ist klar, dass es schwierig werden kann, wenn dann ein Fehler passiert“, sagte der Trainer. Besonders ärgerte Arlt, dass sein Team die entscheidende Situation nicht besser verteidigte. „Dass wir in dieser Situation anschließend nicht einmal mehr in eine geordnete Endverteidigung kommen, ist total ärgerlich und lässt uns maximal bedient zurück.“

Damit ist der FC Süderelbe nach zwei Spielen unter den eigenen Erwartungen geblieben. Die spielerischen Ansätze und die Kontrolle über längere Phasen reichen bislang nicht aus, um Ergebnisse zu sichern. Gegen Altona war der FCS nah am Ausgleich, in Harksheide nah am ersten Sieg. Beide Male fehlte am Ende die Belohnung.

Harksheide holt ersten Punkt

Für TuRa Harksheide ist das 1:1 dagegen ein Ergebnis, das nach dem Spielverlauf wertvoll sein kann. Nach der Auftaktniederlage in Pinneberg stand die Mannschaft von Jörg Schwarzer erneut lange ohne Ertrag da. Kukandas Treffer verhinderte den Fehlstart mit zwei Niederlagen und bringt zumindest den ersten Punkt.

In der Tabelle bleiben beide Teams nach den Freitagabendspielen des 2. Spieltags im unteren Mittelfeld hängen. Harksheide steht mit einem Punkt und 2:3 Toren auf Rang zwölf, Süderelbe mit ebenfalls einem Punkt und 2:3 Toren direkt dahinter. Für den FCS fühlt sich diese Bilanz nach den gezeigten Ansätzen allerdings deutlich zu wenig an.