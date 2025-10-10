Arlt-Elf trotzt Personalnot und belohnt sich mit zweitem Heimsieg

Der FC Süderelbe hat am Kiesbarg ein intensives und temporeiches Oberligaspiel für sich entschieden. Beim 3:2 (2:2)-Erfolg über den USC Paloma überzeugte die Mannschaft von Trainer Stefan Arlt vor allem mit einer überragenden ersten Halbzeit, in der sie trotz zahlreicher Ausfälle dominierte. Für Süderelbe war es der erste Sieg gegen Paloma am Kiesbarg seit dem Wiederaufstieg der Gäste 2019 – und zugleich erst der zweite Heimerfolg in dieser Saison nach dem 5:3 gegen Nikola Tesla am 8. August.

Arlt zeigte sich nach Abpfiff spürbar erleichtert – und stolz auf die Leistung seines Teams:

„Im ersten Moment erstmal ein riesen Kompliment an die Jungs. Wir hatten so viele Ausfälle zu verkraften, acht an der Zahl. Dann starten wir mit einem grippekranken Marcel Andrijanic, bringen Christivi rein – und selbst die Jungs auf der Bank hatten unter der Woche muskuläre Probleme. Im Grunde hatten wir nur einen wirklich fitten Einsatzmann mit Asare. Von unseren Möglichkeiten her waren wir dadurch stark eingegrenzt.“

Trotz der personellen Sorgen legte Süderelbe einen beeindruckenden Auftritt hin. „Die Jungs haben eine Bomben erste Halbzeit aufs Parkett gelegt“, lobte Arlt. „Das war wahrscheinlich die beste erste Hälfte in dieser Spielzeit. Vom Ballbesitz, vom Spiel mit dem Ball, den Übergängen bis zum Spiel gegen den Ball – es war einfach nur gut.“ Verdient schoss Süderelbe zwei Tore, Yagmur und Oguazu trafen, weitere Chancen blieben ungenutzt. „Wir hatten so viele Durchbrüche, die wir nicht gut ausgespielt haben, gerade im letzten Drittel. Dann kriegen wir zwei saudämliche Gegentore – einmal nach einem Konter, wo wir den Spieler komplett übersehen, und einmal nach einem Standard kurz vor der Halbzeit. Das war super ärgerlich.“

In der Pause versuchte Arlt, seine Mannschaft wieder aufzubauen: „Wir haben gesagt: Ihr habt ein gutes Spiel gemacht, macht genauso weiter, ihr werdet eure Chancen bekommen.“ Und die kamen: Fabio Parduhn wurde früh im zweiten Durchgang im Strafraum gefoult – Elfmeter und Rot für Palomas Lennart Keßner. „Wir schießen den Elfer nicht rein, aber ein paar Minuten später das 3:2 – und danach hatten wir Chancen ohne Ende, auf 4:2 oder 5:2 zu stellen. Wie das dann so oft ist, bekommst du noch ein paar Standards gegen dich, und es brennt nochmal lichterloh. Aber wir haben es mit 3:2 in die Bühne gebracht.“

Arlt sprach von einer Vielzahl klarer Möglichkeiten: „Wir haben so viele Situationen im Sechzehner, wo wir drei gegen eins, drei gegen zwei, vier gegen zwei sind – und machen das Tor nicht. Sowas kann am Ende ja auch nochmal nach hinten losgehen. Aber es war ein verdienter Sieg. Glückwunsch an die Mannschaft. Jetzt feiern wir morgen unser internes Oktoberfest – und dann geht’s auch schon wieder weiter, vorbei auf das Spiel gegen Buchholz.“

Auch Palomas Trainer Marius Nitsch zog ein differenziertes Fazit. „Süderelbe war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft mit dem klaren Chancenplus“, sagte er. „Trotzdem sind wir jeweils gut zurückgekommen und haben uns vor dem Tor sehr effektiv gezeigt.“ Kritisch sah er die Schlüsselszene kurz nach dem Seitenwechsel: „Spielentscheidend ist für mich die rote Karte in der 52. Minute. Den Elfmeter kann man geben, aber Rot ist viel zu hart. Die Aktion ist komplett ballorientiert und nicht rücksichtslos.“

Zwar parierte Torhüter Tjark Grundmann den Strafstoß, doch wenig später fiel das 3:2. „Dann leisten wir uns mit einem Torwartpatzer das bittere Gegentor“, so Nitsch. „Danach sind wir in Unterzahl sogar besser als in der ersten Halbzeit in Gleichzahl, drücken Süderelbe hinten rein. In der Endphase war alles offen – Süderelbe kann im Umschalten den Deckel draufmachen, wir aber auch das Unentschieden. Ich hätte den Spielverlauf gerne in Gleichzahl gesehen, muss meiner Mannschaft aber ein Kompliment für den Fight in Unterzahl machen.“



FC Süderelbe – USC Paloma 3:2 (2:2)

FC Süderelbe: Ismael Francios Bos, Can Denis Yildiz, Alexander Koval, Marvin Metush Alidemi (58. Christivi-Junior Komba-Masombo), Marcel Andrijanic, Theodoros Ganitis, Joscha Oguazu, Samuel Louca, Yigit Yagmur (75. Dayo Richardt), Hassan Zarei (83. Jephtah Asare), Fabio Parduhn - Trainer: Stefan Arlt

USC Paloma: Tjark Grundmann, Colin Cristopher Blumauer (21. Felix Frederic Spranger), Quincy Adjei, Tom Burmeister, Lion Mandelkau, Michel Lucas Blunck (61. Jan Paul Koschorreck), Fabian Jacobs (77. Yannick Albrecht), Aulon Lekaj (61. Mohamed Giresse Fane), Can-Luka Topcu, Lennart Keßner, Johann Magnus Buttler (77. Nick Leptien) - Trainer: Marius Nitsch

Schiedsrichter: Lasse Arne Hintze - Zuschauer: 235

Tore: 1:0 Yigit Yagmur (15.), 1:1 Johann Magnus Buttler (19.), 2:1 Joscha Oguazu (43.), 2:2 Lennart Keßner (45.+1), 3:2 Theodoros Ganitis (60.)

Rot: Lennart Keßner (52./USC Paloma/Notbremse)

Besondere Vorkommnisse: Theodoros Ganitis (FC Süderelbe) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tjark Grundmann (54.).