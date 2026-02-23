Arkenau und Große Klönne stoßen zum TV Dinklage hinzu

Neben dem bereits am Heiligen Abend bekanntgegebenen Wechsel von Franz Georg Große Klönne kann sich der TV Dinklage über eine weitere Verstärkung freuen: Seit dem Start der Vorbereitung gehört auch Moritz „Artschi“ Arkenau fest zum Kader der 1. Herren. Der 27-Jährige rückt aus der 2. Mannschaft auf und bringt zusätzliche Optionen für die Offensive mit.

Arkenau hinterließ in den ersten Wochen direkt einen positiven Eindruck und konnte sich in Steinfeld sogar bereits mit seinem Premierentreffer für die Erste belohnen. Auch Georg Große Klönne traf in seinem ersten Einsatz für den TVD und unterstrich damit seine Qualitäten.

Moritz Arkenau erklärt seinen Schritt so:

„Als langjähriger Spieler der 2. Herren ist mir der Wechsel nicht leichtgefallen, doch die Chance, bei meinem Kindheitsverein in der 1. Mannschaft zu spielen, ist für mich was ganz Besonderes!

Viele Spieler haben sich gleich am ersten Tag bei mir gemeldet und mir direkt ein tolles Gefühl mitgegeben. Ich freue mich auf die Herausforderung!❤️💙“

In zwölf Spielen in der Kreisliga traf Arkenau in der Hinrunde drei Mal. Weitere Tore sollen nun in der Landesliga hinzu kommen.