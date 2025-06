Arjanit Berisha wechselt zum FC Wittlingen

Binnen neun Tagen hat der FC Wittlingen mit dem Sieg im Bezirkspokalfinale und der Bezirksliga-Meisterschaft das Double perfekt gemacht. Nun präsentierte der künftige Landesligist einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit. "Nach sehr guten Gesprächen schließt sich Arjanit Berisha den Kandertälern zur neuen Saison an", teilte der FCW mit. "Arjanit ist ein schneller, dribbelstarker Flügelspieler der die Variabilität in der Offensive erhöhen wird", führt der sportliche Leiter Francesco Falanga die Vorzüge des Neuzugangs auf.

Berisha hat seit 2018 mehrere Jahre Landesliga-Erfahrung beim VfR Bad Bellingen gesammelt und während seiner Zeit beim FV Lörrach-Brombach auch zwei Einsätze in der Verbandsliga absolviert. Seit Sommer 2024 ist er als spielender Co-Trainer beim SC Vögisheim-Feldberg in der Freiburger Kreisliga B, Staffel IV, tätig. Nun wird Berisha auf die Landesliga-Bühne zurückkehren. In Wittlingen ist er nach Ivan Atlija (SV Herten) der zweite Neuzugang für die neue Saison.