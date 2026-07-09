Ariyoh Ayinla schließt sich dem Wuppertaler SV an Oberliga Niederrhein: Ariyoh Ayinla ist der nächste Zugang für den Wuppertaler SV. von Wuppertaler SV · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

Ariyoh Ayinla schließt sich dem WSV an. – Foto: Wuppertaler SV

Der Wuppertaler SV treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und kann mit Ariyoh Yussuf Ayinla den nächsten Neuzugang präsentieren. Der 24-jährige Außenverteidiger wechselt zum WSV und bringt reichlich Erfahrung aus der Oberliga mit.

Ein Mann mit reichlich Oberliga-Erfahrung für den WSV Der gebürtige Wuppertaler absolvierte bereits 118 Pflichtspiele in der Oberliga Niederrhein sowie 30 weitere Einsätze in der Oberliga Westfalen. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 1,74 Meter große Defensivspieler beim Cronenberger SC. Anschließend führten ihn seine Stationen über TuRU Düsseldorf, den SC Velbert, die TuS Ennepetal und den TSV Meerbusch, ehe er in der vergangenen Saison für den VfB Homberg in der Oberliga Niederrhein auflief. Der beidfüßige Defensivakteur ist auf der rechten Außenverteidigerposition zuhause, kann seine Qualitäten durch seine Flexibilität jedoch auf beiden Außenbahnen einbringen.

Vorstand Sport Lennart Strufe freut sich über die Verpflichtung des 24-Jährigen: „Ariyoh steht für Intensität. Mit seinem Tempo, seinem Offensivdrang und seinen dynamischen Tiefenläufen übt er permanent Druck auf den Gegner aus und bringt gleichzeitig die Bereitschaft mit, defensiv jeden Meter zu arbeiten. Seine flexible Einsetzbarkeit auf beiden Außenbahnen eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten. Dass er mit 24 Jahren bereits viel Erfahrung in der Oberliga gesammelt hat und als gebürtiger Wuppertaler Verein, Stadt und Umfeld bestens kennt, rundet sein Profil für uns ideal ab.“ Mit dem 24-jährigen Außenverteidiger gewinnt der Wuppertaler SV einen laufstarken und variabel einsetzbaren Defensivspieler hinzu, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren konstant auf Oberliganiveau unter Beweis gestellt hat. Gleichzeitig kehrt der gebürtige Wuppertaler nun in seine Heimatstadt zurück und wird künftig das Trikot des WSV tragen.