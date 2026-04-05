Arie van Lent nennt den Hauptgrund für die Niederlage des 1. FC Kleve

Die Unterhaltung endete mit einer nicht ernst gemeinten Transferanfrage. „Vielleicht hast Du ja Zeit, für uns zu spielen“, sagte Akpinar, der als Spieler einst Kapitän unter dem Trainer van Lent war, mit einem Augenzwinkern.

Der 55-jährige Niederländer, der bei Borussia Mönchengladbach unter anderem Geschichte geschrieben hat, weil er 2004 beim 3:1 gegen 1860 München der letzte Torschütze im Bökelbergstadion gewesen war, hatte zuvor beim Plausch unter Trainern den Hauptgrund für die Klever Niederlage klar benannt. „Es hat vorne gefehlt“, sagte er später dann auch im Gespräch mit der Rheinischen Post.

Es lag diesmal freilich nicht alleine an der Offensive, dass der Tabellenletzte leer ausgegangen ist, obwohl er im Abstiegskampf unbedingt punkten wollte und musste. Die Mannschaft patzte in der Defensive auch bei drei der vier Gegentoren. Doch entscheidend war, wie schon so oft in dieser Saison, dass es in vorderster Linie an der Qualität fehlte, die benötigt wird, um in der Liga erfolgreich zu sein.

Elidon Bilali kontert 0:1 schnell und hat dann Pech

Deshalb lag der 1. FC Kleve zur Pause zurück, obwohl er sich in den ersten 45 Minuten durchaus auf Augenhöhe mit dem Tabellensechsten bewegt hatte. Die TSV-Führung durch Reo Kamiyama (8.) hatte Elidon Bilali (9.) umgehend mit einem sehenswerten Schuss egalisiert. Bilali hätte zehn Minuten später per Kopf beinahe das 2:1 erzielt, doch ein Meerbuscher klärte auf der Linie – ein bisschen Spielglück fehlte halt auch. Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. 1. FC Kleve 1. FC Kleve 4 2 Abpfiff Der japanische Stürmer Harumi Goto machte dann den Unterschied aus. Er brachte sein Team mit Toren in der 41. und 60. Minute auf die Siegerstraße. Der TSV hatte damit seine ersten drei Chancen zu drei Treffern genutzt. Der 1. FC Kleve, der in Hälfte zwei nicht mehr so gut im Spiel war, verdiente sich anschließend wieder einmal gute Noten für den technischen Teil, weil die Akteure selbst nach dem 1:4 durch Mattia Majetic (75.) die Köpfe nicht hängen ließen. Dominik Burghard (90.+2) verkürzte spät.

Was Arie van Lent am Auftritt des 1. FC Kleve gefallen hat

Die gute Moral des Teams hatte auch Arie van Lent registriert. „Die Mannschaft hat sich nie aufgegeben. Das hat mir gut gefallen. Aber es hat halt vorne gefehlt“, sagte van Lent. Dort mangelte es am Zug zum Tor sowie der nötigen Cleverness.

Bezeichnend war eine Szene Mitte der zweiten Halbzeit, als Joel Agbo durchaus einen Elfmeter hätte ziehen können, als er bei einem Dribbling im Strafraum nicht ganz regelgerecht attackiert worden war. Doch der Klever Stürmer versuchte alles, um auf den Beinen zu bleiben, weshalb der Referee nicht einschritt.