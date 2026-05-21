Arian Gerguri: „Am Anfang wurde mir gesagt: ‚Du erwartest zu viel‘“

GERGURI Ich bin sehr emotional, Emil war eher sachlich und ruhig. Bei mir ist es inzwischen besser geworden – oder anders: Ich gehe heute analytischer an Dinge heran. Unter Emil haben wir im Kreis alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Zu der Zeit waren beim 1. FC Trainer wie Kevin Kreuzberg, Benni Weeks, Marcel Winkens, Oliver Glogau, Carlos Miguel oder Marco Saremba tätig. Wir haben uns nichts geschenkt, alle wollten besser werden. Emil hat die Zügel eng gehalten. Es gab sogar Vorgaben, wie wir bei Ecken stehen. Wir Trainer hatten dann unseren eigenen Weg: Bei Heimspielen haben wir es so gemacht, wie Emil es sehen wollte; auswärts haben wir unser Ding gemacht (lacht). Und ich erinnere mich an Spiele, da hat er sich schon über ein Gegentor aufgeregt – er liebte die Null. Das ist bei mir nicht anders.