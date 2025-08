Arian Berkigt: „Das beste Team, in dem ich gespielt habe"

Vor zehn Jahren stieg der FC Wegberg-Beeck erstmals in die Regionalliga auf. Der Ex-Kapitän Arian Berkigt blickt zurück.

Arian Berkigt Wenn Sie so fragen, muss das der Tag sein, an dem wir erstmals in die Regionalliga aufgestiegen sind. Da haben wir beim direkten Konkurrenten Bonner SC am vorletzten Spieltag 2:0 gewonnen und damit den Aufstieg klargemacht. Genauso gut wie an das Spiel kann ich mich an die Dinge im unmittelbaren Anschluss erinnern: Johannes Walbaum hat pudelnackt eine Ehrenrunde über die Tartanbahn gedreht, und wir alle hatten dann eine sehr lustige Rückfahrt nach Beeck – inklusive der folgenden Feier. Ganz klar, dieser Sieg war einer der größten und wichtigsten in meiner Laufbahn.

Herr Berkigt, welche Erinnerungen haben Sie an den 31. Mai 2015?

Berkigt Das ist auch für mich die beste Mannschaft, in der ich je gespielt habe. Das gilt aber nicht nur fürs Sportliche, sondern auch für die Zusammensetzung des Teams. Egal ob Johannes Walbaum, Dominik Bischoff, Fabio Ribeiro, Danny Fäuster, Sahin Dagistan, Maurice Passage, Patrick Ajani, Sebastian Wilms, Simon Küppers, Stefan Zabel oder auch Thomas Lambertz: Das waren alles markante Persönlichkeiten. Die meisten Neuen, die für die Regionalliga dann kamen, passten leider aber nicht so recht rein, haben schon die Harmonie ein wenig getrübt.

Sportlich lief mehr als bescheiden. Sie starteten mit zehn Niederlagen. Vor allem am Anfang gab es echte Klatschen, das Torverhältnis betrug nach fünf Spielen 2:24. Am elften Spieltag gab es dann gegen RW Ahlen mit 1:1 den ersten Punkt – und den ersten Sieg am 15. Spieltag mit 4:2 gegen den FC Kray.

Berkigt Gerade am Anfang haben wir in der Tat mächtig Lehrgeld zahlen müssen. Danach haben wir uns ein wenig stabilisiert, gab es zumindest keine so deutlichen Niederlagen mehr. Unterm Strich muss man aber schon sagen, dass die Regionalliga damals für uns eine Nummer zu groß war.

2017 haben Sie dann mit dem direkten Wiederaufstieg Ihre aktive Karriere beendet.

Berkigt Ja, das war ein sehr schöner Abschluss, da bin ich völlig fein mit. Kurz zuvor war ich zum ersten Mal Vater geworden. Ich habe zum richtigen Zeitpunkt aufgehört.

Seitdem spielen Sie hin und wieder noch in der A-Liga für den TuS Rheinland Dremmen. In der abgelaufenen Saison war das drei Mal der Fall. In den drei Spielen verbuchten sie stattliche fünf Assists.

Berkigt (grinst) Ich kann eben schlecht nein sagen, wenn ich gefragt werde. Mehr als gelegentliche Einsätze sind aber einfach nicht drin.

Häufiger spielen Sie aber bei Dremmens Alten Herren.

Berkigt Ja, und ich bin schon stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr in Hennef wieder Mittelrheinmeister geworden sind. Bei der folgenden Westdeutschen Meisterschaft in Duisburg hat es dann aber nur zu Platz fünf gereicht. Da hatten wir leider aber auch nicht das beste Team zur Verfügung.

Verfolgen Sie Beeck heute noch intensiv?

Berkigt Auf die Ergebnisse und die Tabelle schaue ich regelmäßig. Ansonsten ist der Kontakt schon gebröckelt. So ist Yannik Leersmacher der einzige Akteur aus dem aktuellen Kader, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Grundsätzliche Entwicklungen verfolge ich aber natürlich weiterhin. So kann ich über das Gebaren des 1. FC Düren nur den Kopf schütteln, und die neuen Hallenformate Baller League, Icon League und Kings League sehe ich sehr kritisch.

Die Fragen stellte Mario Emonds.