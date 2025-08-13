Argental siegt im Pokal-Derby-Kracher

Am vergangenen Mittwochabend trafen in der A&R Textil Arena in Krumbach der SV Tannau und die SG aus dem Argental im direkten Derby aufeinander. Der Unparteiische der Partie Michael Hilebrand startete das Spiel pünktlich um 18:30 Uhr. Argental stößt an.
Die Anfangsphase gehört eindeutig den Gästen aus Argental. Sie drücken Tannau tief in die eigene Hälfte und kommen oft zu Abschlüssen. Tannau versucht sich zu befreien, der Ball ist aber sehr schnell wieder zurück bei der SGA. Nach 10 Minuten auch der erste Abschluss der Hausherren. Die kommen auch in der 12. Spielminute in einem Konter gefährlich für das Tor der SGA. Aber Schorer pariert souverän. Tannau kann sich nun immer öfter spielerisch befreien und kommt auch gefährlich vor das Tor. In der 35. Minute kommt Weiß (SGA) im Strafraum von Tannau zu Fall. Schiedsrichter Hilebrand pfeift ohne zu zögern den Elfmeter. Späth tritt an Schuster pariert. So geht es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Pause.
Die ersten Minuten nach der Halbzeit gehören wieder eindeutig den Gästen aus Argental. Späth befördert den Ball nach einer Ecke an die Latte. Von da klatscht der Ball auf die Linie und Tannau haut ihn raus. Bei dieser Aktion verletzt sich leider der Tannauer Torhüter Schuster. Gute Besserung an dieser Stelle an ihn. In der 57. Spielminute aber dann das verdiente 0:1 für die SGA. Späth wird in der Vorlage im Strafraum gefoult, kann aber noch auf Krekels schieben, der einnetzen kann. Kurz darauf kommt Weiß nach schönem Kombinationsfußball im Strafraum zum Abschluss und erhöht auf 0:2. In der 82. Spielminute hat Bohner (SGA) noch die Chance auf 0:3 zu erhöhen. Doch Ersatztorwart Looser hält souverän. In der 88. Minute läuft Neusch(SVT) allein auf Schorer zu un verkürzt noch zum 1:2. Auf die letzten Meter wird es nochmal spannend. Tannau wittert seine Chancen. Am Ende bleibt es aber dabei.
Nach 97. Minuten beendet Michael Hilebrand die Partie in Krumbach. Somit zieht die SG Argental in die 2. Runde des Bezirkspokals Bodensee ein