Argental siegt im Pokal-Derby-Kracher

Am vergangenen Mittwochabend trafen in der A&R Textil Arena in Krumbach der SV Tannau und die SG aus dem Argental im direkten Derby aufeinander. Der Unparteiische der Partie Michael Hilebrand startete das Spiel pünktlich um 18:30 Uhr. Argental stößt an.

Die Anfangsphase gehört eindeutig den Gästen aus Argental. Sie drücken Tannau tief in die eigene Hälfte und kommen oft zu Abschlüssen. Tannau versucht sich zu befreien, der Ball ist aber sehr schnell wieder zurück bei der SGA. Nach 10 Minuten auch der erste Abschluss der Hausherren. Die kommen auch in der 12. Spielminute in einem Konter gefährlich für das Tor der SGA. Aber Schorer pariert souverän. Tannau kann sich nun immer öfter spielerisch befreien und kommt auch gefährlich vor das Tor. In der 35. Minute kommt Weiß (SGA) im Strafraum von Tannau zu Fall. Schiedsrichter Hilebrand pfeift ohne zu zögern den Elfmeter. Späth tritt an Schuster pariert. So geht es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Pause.