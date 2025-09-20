"Arg viel musste ich der Mannschaft in der Pause gar nicht sagen"

In der Fußball-Landesliga hat der TSGV Waldstetten am heutigen Samstag den TSV Bernhausen empfangen. Wenn auch erst fünf Spieltage gespielt sind, so konnte man doch von einem Topspiel sprechen, hatten doch beide Teams bis dato stolze zwölf Zähler sammeln können. 15 Zähler hat nach dieser Partie der TSGV eingesammelt, der dank einer furiosen zweiten Halbzeit dieses Spiel mit 4:1 (1:1) für sich entschied.

Die Partie war kaum angepfiffen, da stand es bereits 0:1. Einen Fehler im Aufbau bestraften die Gäste prompt. Ein Steckpass landete bei Ivan Matanovic, der dem Waldstetter Schlussmann Max Helmli im Eins-gegen-eins keine Chance ließ (5. Minute). Bernhausen war der erwartet starke Gegner. Kurz darauf war Filip Jordacevic über links frei, entschied sich jedoch für die Hereingabe und nicht für den Abschluss. So konnte der TSGV klären (11.).

Waldstetten blieb jetzt aber am Drücker. Eine Pfeifer-Flanke von links landete bei Joshua Szenk, der den Ball elegant über seinen Spann gleiten ließ, sodass das Leder ins rechte Eck rollen konnte (37.). Es war der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich und fast hätten die Waldstetter das Spiel komplett gedreht, doch einen Freistoß von David Vasic pflückte Alexandrov aus dem Winkel (45.).

Es dauerte eine Weile, bis die Waldstetter in die Partie fanden. Mehr und mehr übernahmen die Gastgeber aber die Kontrolle - und erspielten sich die erste Chance. Nach einem klugen Chipball von Dominik Pfeifer landete der Ball bei Niels Waldraff, der jedoch am gut reagierenden Schlussmann Kristian-Krassimir Alexandrov aus kurzer Distanz scheiterte (26.). Eine Minute später traf der agile Pfeifer zum vermeintlichen Ausgleich, doch das Unparteiischen-Gespann entschied auf Abseits.

In die zweite Hälfte starten zunächst die Gäste besser, drückten nach vorne, ohne sich dabei eine klare Torchance zu erspielen. Anders die Waldstetter. Ein langer Ball landete bei Niels Waldraff, der durch war und die Übersicht behielt. Sein Querpass landete bei Can-Luca Groiß, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (57.). Jetzt war Bernhausen getroffen, in der Defensive plötzlich unorganisiert. Der TSGV blieb dran, spielte weiter nach vorne und nutzte seine plötzlichen Freiheiten in der Offensive eiskalt. Vasic bekam den Ball am Strafraum, wurde zunächst geblockt, blieb aber in der Situation und markierte im Nachschuss das 3:1 (60.).

Der TSGV hatte nun alles im Griff und war nicht gewillt, nachzulassen. Waldraff verzog in der Folge knapp aus der Distanz (67.). Dann aber, aus dem Nichts, probierte es Dimitrios Vidic aus 20 Metern. Da hatte Helmli Glück, der Ball knallte von der Unterkante der Latte zurück ins Feld (69.), sodass der Schlussmann den Ball aufnehmen konnte. Es war aber die Ausnahme, die einzige Möglichkeit der Gäste im zweiten Durchgang.

Die Partie wirkte entschieden, spätestens nach dem 4:1. Wieder kam ein Steckpass durch zu Waldraff, der sich im Zweikampf behauptete und trocken einschob (72.). Zwei Minuten später hätte der eingewechselte Marcel Mädel fast erhöht, doch der Stürmer verzog knapp (74.). Kurz darauf war der Ball dann erneut im Tor, Mädel traf per Lupfer, doch erneut entschied das Unparteiischen-Gespann auf Abseits, es war eine knappe Entscheidung (77.). Das 4:1 stand, dazu wurden noch zwei Tore aberkannt, die Waldstetter und ihr Trainer Patrick Krätschmer waren natürlich zufrieden nach dem Schlusspfiff.

Es war der fünfte Sieg in Serie für die Mannschaft von Patrick Krätschmer, die sich damit vorne erstmal festsetzt. „Arg viel musste ich der Mannschaft in der Pause gar nicht sagen, weil wir uns nach den ersten 15 Minuten geschüttelt haben und bereits gegen Ende der ersten Halbzeit wurde es besser, weil wir beim Anlaufen etwas umgestellt haben“, resümierte Krätschmer nach der Partie. „Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir spritziger und fitter waren als der Gegner“, gab Krätschmer noch einen weiteren Grund an, warum man dieses Duell am Ende für sich entscheiden konnte.