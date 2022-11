Arg gebeutelte SGOS gefordert Landesligist tritt in Pfedelbach an.

Auf den 16. und somit drittletzten Rang sind die Fußballer der SG Oppenweiler-Strümpfelbach zurückgefallen. Trotz aller Rückschläge gibt sich die SGOS kämpferisch und will die Partie am morgigen Samstag um 14.30 Uhr beim TSV Pfedelbach erfolgreich gestalten. „Wir möchten etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Daniel Funk, der zusammen mit Stephen Perri die Fußballer aus Oppenweiler trainiert.

Trotz dieser Umstände möchte sich Oppenweiler nicht unterkriegen lassen. „Die Stimmung im Team ist gut“, sagt der Trainer. Die Ergebnisse lassen aber – mit einem Sieg aus den vergangenen neun Begegnungen – zu wünschen übrig. Deshalb findet sich die SGOS nach dem starken Saisonstart nun mitten im Abstiegskampf wieder. Die Aufgabe in Pfedelbach, der als Zehnter bislang sechs Punkte mehr gesammelt hat als Oppenweiler, wird nicht einfach. „Uns erwartet eine geschlossene und kampfstarke Mannschaft aus Pfedelbach. Da müssen wir dagegenhalten“, so Funk.

