Arfeen sucht Spielpraxis beim Liga-Rivalen Biene

Arfeen gehörte in der aktuellen Saison neunmal zum Kader von Trainer Henry Hupe. Beim 2:0-Auswärtssieg bei Lupo-Martini Wolfsburg kam er zu einem Kurzeinsatz. Der Linksfuß hat eine rasante sportliche Entwicklung hinter sich: Vor vier knapp Jahren spielte er noch für die A-Junioren des TuS Lingen in der 2. Kreisklasse. Dann wechselte er zur U19 des SC Spelle-Venhaus und empfahl sich danach über die U23 der Schwarz-Weißen in der Bezirksliga für den Oberliga-Kader.

„Abdullah bringt mit seiner Motivation alles mit“, erklärt Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte. „Er war bei jeder Trainingseinheit dabei und hat immer alles gegeben. Er hat sich super in die Mannschaft integriert. Vom Typ her wird er uns auf jeden Fall fehlen.“ Aber der SCSV könne auch Arfeens Situation und den Wunsch verstehen, „dass er mehr spielen möchte“. Deswegen habe der Verein dem Spieler nach der Anfrage vom SV Holthausen Biene keine Steine in den Weg gelegt. „Wir wünschen ihm in Biene auf jeden Fall alles Gute.“ Bei seinem neuen Verein trifft Arfeen, der seit mehr als 16 Jahren Fußball spielt, auch auf einige Ehemalige vom SCSV.