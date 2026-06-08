ARD-Tor des Monats: Maxim Schmalz vom SSV Reutlingen 05 dabei

Maxim Schmalz vom SSV Reutlingen 05 ist für das ARD Tor des Monats Mai nominiert. Foto: Sebastian Baur / SSV Reutlingen 05

Maxim Schmalz vom SSV Reutlingen 05 ist mit seinem Treffer im Oberliga-Spiel gegen den FSV Hollenbach für das ARD Tor des Monats Mai nominiert worden. Über den Gewinner entscheidet eine öffentliche Abstimmung der Sportschau.

Der Treffer fiel beim 5:2-Heimsieg des SSV Reutlingen 05 am 9. Mai im Stadion an der Kreuzeiche. Mit der Nominierung gehört Schmalz zu den fünf Kandidaten, die von der Sportschau für die Wahl zum Tor des Monats ausgewählt wurden.

Bemerkenswert ist dabei die Vorgeschichte der Nominierung. Im selben Spiel schaffte es auch ein weiterer Treffer des SSV Reutlingen 05 in die engere Auswahl der Sportschau.

Zwei Tore aus einem Spiel in der Auswahl

In der 75. Minute erzielte Yannick Toth mit einem spektakulären Scorpion Kick einen sehenswerten Treffer. Nur zwei Minuten später folgte das Tor von Maxim Schmalz zum 5:2-Endstand.

Beide Tore wurden vom SSV Reutlingen 05 bei der Sportschau eingereicht und schafften es in die engere Auswahl. Für die finale Abstimmung wurde schließlich der Treffer von Maxim Schmalz nominiert.

Abstimmung läuft

„Die Nominierung ist eine schöne Anerkennung für Maxim Schmalz und zeigt, dass auch im Amateurfußball besondere Momente entstehen können. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen aus Reutlingen und der Region an der Abstimmung teilnehmen und Maxim unterstützen“, sagt Sascha Schneider, 1. Vorsitzender des SSV Reutlingen 1905 Fußball e.V.

Die Abstimmung läuft ab sofort bis zum 20.6. 2026 auf der Website der Sportschau.

Unter diesem Link kann für Maxim Schmalz abgestimmt werden.