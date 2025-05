Arcadia Messestadt: Bau-Pokal Sieg 2025 und Heimerfolg gegen Murnau

Nur zwei Tage später stand bereits die nächste Herausforderung in der Bezirksoberliga an. Auf neutralem Platz – die Heimspielstätte wird aktuell saniert – empfingen die Messestädter den TSV Murnau, der das Hinspiel noch für sich entscheiden konnte und zuletzt eine starke Serie hinlegte. Doch erneut zeigte sich die Mannschaft von ihrer besten Seite: Mit einer geschlossenen Teamleistung und großem Einsatzwillen gelang ein verdienter 2:1-Erfolg, der den fünften Pflichtspielsieg in Folge markiert.

Cheftrainer Brian Delkof zeigte sich nach dem Last-Minute-Sieg entsprechend zufrieden:

„Die gegnerische Mannschaft ist ein starker Gegner gewesen, der uns im Hinspiel bezwungen hat und in den letzten Wochen sehr erfolgreich war. Es freut uns, dass wir zwei Tage nach dem Pokalsieg auch heute gewonnen haben. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft, die eine wahnsinnige Verbesserung im Laufe der Saison gezeigt hat und insbesondere in der Rückrunde starke Leistungen erbracht hat. Es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten und ihre positive Entwicklung zu sehen.“

Schon am kommenden Mittwoch wartet die nächste Bewährungsprobe: Im Achtelfinale des Bau-Pokals Oberbayern gastieren die Rot-Blauen beim TSV 1860 Rosenheim, aktuell Tabellenzweiter der Bayernliga. Doch mit der aktuellen Form und dem Selbstbewusstsein aus fünf Siegen in Serie reisen die Münchener mit breiter Brust nach Rosenheim, wo Arcadia vor einer Woche gegen die zweite Mannschaft gewinnen konnte (Bezirksoberliga).