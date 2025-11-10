Arber Selimi trifft doppelt – am Ende fehlt das Glück

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat gegen den Tabellenführer VfB Lübeck II eine bittere, aber in ihrer Entstehung unglückliche 2:4-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik bot dem Favoriten über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe, doch entscheidende Szenen liefen gegen die Gastgeber.
„Wir verlieren heute äußerst unglücklich“, sagte Matysik nach dem Schlusspfiff. „In der ersten Halbzeit lassen wir bis auf eine einzige Chance aus dem Spiel heraus kaum etwas zu und gehen dennoch mit einem Rückstand in die Pause.“ Tatsächlich nutzten die Lübecker ihre einzige nennenswerte Möglichkeit vor der Pause zur Führung durch Artur Galtsew in der 17. Minute. Türkspor verteidigte diszipliniert und ließ kaum Raum für Kombinationen, konnte seine wenigen Offensivszenen aber nicht in Zählbares ummünzen.
Nach dem Seitenwechsel erwischte erneut der VfB den besseren Start. In der 48. Minute traf Anés Hadj zum 2:0 – ein Tor, das in Bad Oldesloe für Diskussionen sorgte. „Nach dem Seitenwechsel kommen wir stark zurück, sind spielbestimmend und dominant, müssen aber durch ein klares Abseitstor das 0:2 hinnehmen,“ erklärte Matysik. Seine Elf reagierte mit viel Druck und suchte den schnellen Anschluss. „Bis zu unserem Anschlusstreffer hatten wir mehrere gute Möglichkeiten, früher zu verkürzen, konnten sie jedoch nicht nutzen.“ Erst in der 65. Minute gelang es Arber Selimi, mit einem präzisen Abschluss auf 1:2 zu verkürzen.
Doch die Hoffnung währte nur kurz. In der 73. Minute erhöhte Kevin Voeks für die Gäste, erneut in einer Phase, in der Türkspor das Spiel bestimmte. „Wieder fällt dann in unserer Druckphase das 3:1 – diesmal kommen wir in der entscheidenden Szene nicht in den Zweikampf, was uns zuvor gut gelungen war.“ Trotz des Rückschlags zeigte die Fojcik-Elf – vertreten durch Interimscoach Matysik – weiter Moral. Selimi traf erneut (80.) und brachte sein Team auf 2:3 heran. Nur fünf Minuten später besiegelte jedoch ein Foulelfmeter von Hadj (85.) die endgültige Entscheidung.
„Trotzdem bleiben wir weiter das aktivere Team, verkürzen erneut und kassieren schließlich durch einen berechtigten, aber unglücklichen Elfmeter den Treffer zum Endstand,“ fasste Matysik das Geschehen zusammen. Der Trainer lobte den Auftritt seiner Mannschaft trotz des Ergebnisses: „Insgesamt hätten wir ein Unentschieden absolut verdient gehabt. Heute müssen wir einfach anerkennen, dass uns das nötige Quäntchen Glück gefehlt hat.“
In der Tabelle steht der SV Türkspor Bad Oldesloe nach 15 Spielen mit 19 Punkten auf Rang zehn. Der VfB Lübeck II festigt mit dem Auswärtssieg seine Spitzenposition und führt die Liga mit 37 Punkten an. Für Türkspor bleibt die Erkenntnis: Leistung und Einstellung stimmen – nur das Ergebnis spiegelt es diesmal nicht wider.
SV Türkspor Bad Oldesloe – VfB Lübeck II 2:4
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Marsel Alias Kmiec (86. Maksym Kozodoiev), Muhammed Mecit Kurtoglu, Malte Haas, Adrian Matysik, Veysel Kara (60. Fatih Karanfil), Leotrim Selimi, Nichita Cremenciutchii (60. Lennart Hein), Jonas Borrek, Arbnor Mustafa (83. Rumen Zlatinov Nikolov) - Trainer: Sebastian Fojcik - Trainer: Essmatulla Omid
VfB Lübeck II: Domenik Krause, Felix Vihrog, Torben Sachau, Kevin Voeks (74. Elias Al Sadi), Anés Hadj, Simon Pascal Moritz, Collin-Noel Goerke, Jaromir Grimm, Artur Galtsew (74. Davin Polikeit), Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva (80. Ali Taha) - Trainer: Oliver Stutzky
Schiedsrichter: Jan-Malte Ganz
Tore: 0:1 Artur Galtsew (17.), 0:2 Anés Hadj (48.), 1:2 Arber Selimi (65.), 1:3 Kevin Voeks (73.), 2:3 Arber Selimi (80.), 2:4 Anés Hadj (85. Foulelfmeter)