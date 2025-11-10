– Foto: Harald Klipp

Arber Selimi trifft doppelt – am Ende fehlt das Glück VfB Lübeck II siegt beim SV Türkspor Bad Oldesloe Verlinkte Inhalte LL Holstein Tsp.Oldesloe VfB Lübeck II

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat gegen den Tabellenführer VfB Lübeck II eine bittere, aber in ihrer Entstehung unglückliche 2:4-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik bot dem Favoriten über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe, doch entscheidende Szenen liefen gegen die Gastgeber.

„Wir verlieren heute äußerst unglücklich“, sagte Matysik nach dem Schlusspfiff. „In der ersten Halbzeit lassen wir bis auf eine einzige Chance aus dem Spiel heraus kaum etwas zu und gehen dennoch mit einem Rückstand in die Pause.“ Tatsächlich nutzten die Lübecker ihre einzige nennenswerte Möglichkeit vor der Pause zur Führung durch Artur Galtsew in der 17. Minute. Türkspor verteidigte diszipliniert und ließ kaum Raum für Kombinationen, konnte seine wenigen Offensivszenen aber nicht in Zählbares ummünzen. Gestern, 14:00 Uhr SV Türkspor Bad Oldesloe Tsp.Oldesloe VfB Lübeck VfB Lübeck II 2 4 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel erwischte erneut der VfB den besseren Start. In der 48. Minute traf Anés Hadj zum 2:0 – ein Tor, das in Bad Oldesloe für Diskussionen sorgte. „Nach dem Seitenwechsel kommen wir stark zurück, sind spielbestimmend und dominant, müssen aber durch ein klares Abseitstor das 0:2 hinnehmen,“ erklärte Matysik. Seine Elf reagierte mit viel Druck und suchte den schnellen Anschluss. „Bis zu unserem Anschlusstreffer hatten wir mehrere gute Möglichkeiten, früher zu verkürzen, konnten sie jedoch nicht nutzen.“ Erst in der 65. Minute gelang es Arber Selimi, mit einem präzisen Abschluss auf 1:2 zu verkürzen. Doch die Hoffnung währte nur kurz. In der 73. Minute erhöhte Kevin Voeks für die Gäste, erneut in einer Phase, in der Türkspor das Spiel bestimmte. „Wieder fällt dann in unserer Druckphase das 3:1 – diesmal kommen wir in der entscheidenden Szene nicht in den Zweikampf, was uns zuvor gut gelungen war.“ Trotz des Rückschlags zeigte die Fojcik-Elf – vertreten durch Interimscoach Matysik – weiter Moral. Selimi traf erneut (80.) und brachte sein Team auf 2:3 heran. Nur fünf Minuten später besiegelte jedoch ein Foulelfmeter von Hadj (85.) die endgültige Entscheidung.