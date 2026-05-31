„Arbeitsverweigerung“: Weiden kassiert 0:10-Debakel gegen Merten Mittelrheinliga: Der SSV Merten ist seiner Favoritenrolle im Auswärtsspiel beim bereits abgestiegenen FC Teutonia Weiden mehr als gerecht geworden. In einem durchgehend einseitigen Aufeinandertreffen schießt der Vorjahres-Vizemeister den Underdog mit 10:0 aus dem eigenen Stadion. von Tom Kunze · Heute, 20:24 Uhr · 0 Leser

Merten deklassiert Weiden und trifft zweistellig. – Foto: Boris Hempel

Nicht wenige Zuschauer im Weidener Jupp-Derwall-Stadion dürften sich nach Abpfiff der Partie zwischen Gastgeber FC Teutonia Weiden und Herausforderer SSV Merten am 29. Spieltag der Mittelrheinliga die Augen gerieben haben. Schließlich fielen in 90 Minuten Spielzeit sage und schreibe zehn Treffer, und zwar allesamt für die Gäste aus Merten. Die Teutonia hingegen ließ sich regelrecht düpieren und hatte gegen den überlegenen Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. Während Teutonia-Übungsleiter Cemil Temür im Nachgang gar von „Arbeitsverweigerung“ seiner Elf spricht, bilanziert sein Gegenüber Bünyamin Sahin einen „rundum gelungenen Tag“ seines Teams.

5:0 zur Pause: Mertener Vorentscheidung schon in Hälfte eins Die Rollenverteilung vor Spielbeginn war klar: Der SSV Merten ging ob der Fabel-Serie von neun ungeschlagenen Spielen in Folge und der aussichtsreichen Tabellensituation als haushoher Favorit in die Partie. Schließlich hatten die Gäste vor Spielbeginn ganze 38 Punkte mehr aufzuweisen als der Gastgeber, der seinerseits bereits als sicherer Absteiger feststeht. Aufgrund dieser Ausgangslage war auch nicht davon auszugehen, dass es eine Neuauflage des umkämpften Hinspiels (1:0 für Merten) geben würde. Dass es am Ende aber dermaßen viele Tore hagelt, davon war wohl kaum einer ausgegangen. Schon in den ersten 45 Minuten stellte der SSV die Weichen dabei auf Sieg. Auf den frühen Führungstreffer von Pascal Köpp (7.) folgte nur fünf Minuten darauf das 2:0 durch Bilal El Morabiti (12.). Wieder nur kurze Zeit später erhöhte Abdenbi Oubelkhiri auf 3:0 (18.), ehe Gaspard Fehlinger (30.) und Michael Okoroafor (33.) bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Doch die Gäste zeigten auch nach dem Wiederbeginn keinerlei Anzeichen, einige Gänge herunterzufahren. Im Gegenteil: Nachdem El Morabiti vier Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 6:0 stellte (49.), ließ auch Stürmer Fehlinger seinen zweiten Tagestreffer folgen (54.). Zwanzig Minuten vor Schluss vollendete Ersterer dann mit seinem 13. Saisontreffer zum Hattrick (70.), bevor Emirhan Özen (70.) und Okoroafor (90.) endgültig den Deckel draufmachten.

Kilic: „Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können“ Der 10:0-Kantersieg bedeutet für die Elf von Chefcoach Bünyamin Kilic nicht nur das zehnte Ligaspiel in Serie ohne Niederlage, sondern zugleich den höchsten Saisonsieg. Einzig beim Testspiel gegen den unterklassigen TuS Mondorf 1920 in der Wintervorbereitung (10:2) waren den Grün-Weißen schon einmal zehn Tore innerhalb eines Spiels geglückt. Dass die Offensive der Mertener überaus gut funktioniert, zeigt alleine der Rückblick auf die jüngsten Heimspiele des Vorjahres-Vizemeisters. Sowohl gegen die SpVg Porz (8:3) als auch gegen Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 (4:1), die Sportfreunde Düren (6:0), den FC Hennef 05 (4:0) und den FC Pesch (5:2) präsentierte sich der SSV überaus torhungrig. Dass ein solch dominanter Auftritt nun auch in der Fremde gelingt, stößt insbesondere bei Übungsleiter Bünyamin Kilic auf große Freude: „Es war ein rundum gelungener Tag. Das 10:0 ist ein unfassbar starkes Ergebnis. Nach acht Toren gegen Porz und sechs gegen Düren mussten wir so ein Ergebnis auch mal auswärts liefern. Die Jungs haben sich voll reingehauen, zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, aufzuhören und sich die Tore herausragend herausgespielt“, zeigt sich der 39-Jährige nach Abpfiff hochbegeistert von der Leistung seiner Mannen und ergänzt: „Da muss ich großen Respekt an meine Jungs aussprechen.“ Trotz des unglaublichen Endresultats hätte der Sieg seiner Mannschaft dabei sogar noch höher ausfallen können: