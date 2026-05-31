„Arbeitsverweigerung“: Weiden kassiert 0:10-Debakel gegen Merten

Nicht wenige Zuschauer im Weidener Jupp-Derwall-Stadion dürften sich nach Abpfiff der Partie zwischen Gastgeber FC Teutonia Weiden und Herausforderer SSV Merten am 29. Spieltag der Mittelrheinliga die Augen gerieben haben. Schließlich fielen in 90 Minuten Spielzeit sage und schreibe zehn Treffer, und zwar allesamt für die Gäste aus Merten. Die Teutonia hingegen ließ sich regelrecht düpieren und hatte gegen den überlegenen Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance. Während Teutonia-Übungsleiter Cemil Temür im Nachgang gar von „Arbeitsverweigerung“ seiner Elf spricht, bilanziert sein Gegenüber Bünyamin Sahin einen „rundum gelungenen Tag“ seines Teams.
Die Rollenverteilung vor Spielbeginn war klar: Der SSV Merten ging ob der Fabel-Serie von neun ungeschlagenen Spielen in Folge und der aussichtsreichen Tabellensituation als haushoher Favorit in die Partie. Schließlich hatten die Gäste vor Spielbeginn ganze 38 Punkte mehr aufzuweisen als der Gastgeber, der seinerseits bereits als sicherer Absteiger feststeht. Aufgrund dieser Ausgangslage war auch nicht davon auszugehen, dass es eine Neuauflage des umkämpften Hinspiels (1:0 für Merten) geben würde. Dass es am Ende aber dermaßen viele Tore hagelt, davon war wohl kaum einer ausgegangen.
Schon in den ersten 45 Minuten stellte der SSV die Weichen dabei auf Sieg. Auf den frühen Führungstreffer von Pascal Köpp (7.) folgte nur fünf Minuten darauf das 2:0 durch Bilal El Morabiti (12.). Wieder nur kurze Zeit später erhöhte Abdenbi Oubelkhiri auf 3:0 (18.), ehe Gaspard Fehlinger (30.) und Michael Okoroafor (33.) bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Doch die Gäste zeigten auch nach dem Wiederbeginn keinerlei Anzeichen, einige Gänge herunterzufahren. Im Gegenteil: Nachdem El Morabiti vier Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 6:0 stellte (49.), ließ auch Stürmer Fehlinger seinen zweiten Tagestreffer folgen (54.). Zwanzig Minuten vor Schluss vollendete Ersterer dann mit seinem 13. Saisontreffer zum Hattrick (70.), bevor Emirhan Özen (70.) und Okoroafor (90.) endgültig den Deckel draufmachten.
Der 10:0-Kantersieg bedeutet für die Elf von Chefcoach Bünyamin Kilic nicht nur das zehnte Ligaspiel in Serie ohne Niederlage, sondern zugleich den höchsten Saisonsieg. Einzig beim Testspiel gegen den unterklassigen TuS Mondorf 1920 in der Wintervorbereitung (10:2) waren den Grün-Weißen schon einmal zehn Tore innerhalb eines Spiels geglückt. Dass die Offensive der Mertener überaus gut funktioniert, zeigt alleine der Rückblick auf die jüngsten Heimspiele des Vorjahres-Vizemeisters. Sowohl gegen die SpVg Porz (8:3) als auch gegen Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 (4:1), die Sportfreunde Düren (6:0), den FC Hennef 05 (4:0) und den FC Pesch (5:2) präsentierte sich der SSV überaus torhungrig. Dass ein solch dominanter Auftritt nun auch in der Fremde gelingt, stößt insbesondere bei Übungsleiter Bünyamin Kilic auf große Freude:
„Es war ein rundum gelungener Tag. Das 10:0 ist ein unfassbar starkes Ergebnis. Nach acht Toren gegen Porz und sechs gegen Düren mussten wir so ein Ergebnis auch mal auswärts liefern. Die Jungs haben sich voll reingehauen, zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, aufzuhören und sich die Tore herausragend herausgespielt“, zeigt sich der 39-Jährige nach Abpfiff hochbegeistert von der Leistung seiner Mannen und ergänzt: „Da muss ich großen Respekt an meine Jungs aussprechen.“ Trotz des unglaublichen Endresultats hätte der Sieg seiner Mannschaft dabei sogar noch höher ausfallen können:
„Natürlich bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, wir haben aber auch sehr viele Chancen vergeben. Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können“, schlussfolgert der Chefcoach, lobt im selben Zuge jedoch auch die starke Moral des Gegners: „Ich hätte Weiden einen Ehrentreffer gegönnt. Das Ergebnis lässt es zwar nicht unbedingt vermuten, aber Weiden hat versucht, Fußball zu spielen und das rechne ich ihnen hoch an. Sie haben sich trotz der Temperaturen nicht ergeben.“
Auf der Gegenseite ist die Gemengelage logischerweise weniger positiv. Einmal mehr kam die Teutonia gehörig unter die Räder, was jedoch auch auf die viel zu dünne Personaldecke zurückzuführen ist: „Es war leider so, dass wir mit neun Mann spielen mussten und nicht mehr wechseln konnten, weil wir nur einen Mann auf der Bank hatten und sich zwei Spieler während des Spiels verletzt haben. Dann kommt so ein Ergebnis zustande“, resümiert der Sport- und Übungsleiter der Hausherren im Nachgang. Bereits im Auswärtsspiel beim FC Hennef (1:4) am Pfingstmontag hatte die Teutonia einzig zwölf verfügbare Spieler an Bord.
Dass die große Personalnot aber dennoch keine alleinige Ausrede für ein derartiges Debakel wie gegen Merten sein kann, stellt Temür ebenso klar: „Natürlich fällt es schwer, das Spiel nach diesem Verlauf vernünftig einzuordnen, aber wir können hier von Arbeitsverweigerung sprechen. Wir sind sehr enttäuscht und einfach froh, dass es nächste Woche vorbei ist und wir weiterhin mit unseren Planung vorankommen“, findet der Trainer unmissverständlich klare Worte. Zum Saisonabschluss gastiert der Tabellenvierzehnte bei der SpVg Frechen 20.
Derweil darf man sich in Merten erneut über eine außerordentlich gelungene Spielzeit freuen. Mit 57 eroberten Punkten rangiert der SSV auf dem fünften Tabellenplatz und kann mit einem Dreier im letzten Saisonspiel gegen den Siegburger SV 04 erneut die 60-Punkte-Marke knacken. Dies gelang der Kilic-Elf bereits in der Vizemeister-Saison im Vorjahr. Auch mit Blick auf die eigene Rückrunden-Ausbeute haben die Grün-Weißen zum Saisonabschluss noch ein klares Ziel vor Augen: „Wir können mit drei Punkten gegen Siegburg unsere Hinrunde toppen, in der wir 29 Punkte geholt haben. Wenn wir gewinnen wären es in der Rückrunde 31 eroberte Punkte“, offenbart der Coach.
Mit dem zweistelligen Erfolg in Weiden im Gepäck kann der SSV jedenfalls mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Saisonfinale am kommenden Wochenende gehen. Hinzu kommt, dass der Fünftplatzierte vollkommen befreit aufspielen kann: „Wir können uns immer noch um einen Platz verbessern, machen uns aber keinen Druck. Wir haben unser Minimalziel „Platz fünf“ schon erreicht“, versichert Kilic. Ob dann in der heimischen MerKur Arena am letzten Spieltag tatsächlich ein Heimdreier gelingt, wird zu sehen sein.