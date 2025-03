Arbeitssiege sind die neue Hallbergmooser Stärke: VfB gewinnt gegen Bruckmühl

Es bleibt alles wie gehabt beim VfB Hallbergmoos in der Landesliga Südost. Zum vierten Mal in Serie blieb das Team ohne Gegentor und sammelte die drei Punkte ein. Das zähe 1:0 (0:0) beim Tabellenletzten SV Bruckmühl war aber kein Glanzstück.

Hallbergmoos – Zur Pause war die Nullnummer eher glücklich für die Hallbergmooser, die sich auf einem nicht einfach zu bespielenden Platz schwer taten und gerade nach vorne nicht wirklich etwas zustande brachten. Die Gastgeber hatten sich zwei Topchancen erarbeitet – und da hätte die VfB-Mannschaft auch in Rückstand geraten können. Trainer Michael Weicker konnte mit dem Auftritt seiner Jungs beim abgeschlagenen Tabellenletzten nicht zufrieden sein.

Das größte Ärgernis der ersten Hälfte war ein überhartes Foul an Leon Schmit, das mit einer Gelben Karte nicht ausreichend bestraft wurde. Der Übeltäter durfte weiterspielen, während der Hallbergmooser noch vor der Pause ausgewechselt werden musste. Mit einem frühen Platzverweis wäre die Aufgabe vielleicht einfacher geworden. In einem teilweise hektischen Spiel dezimierten sich die Hausherren nach der Pause dann aber zweimal mit einer Roten und einer Gelb-Roten Karte.

Vor den beiden Platzverweisen schoss Arian Kurmehaj das Tor des Tages noch bei Elf gegen Elf auf dem Platz. Die Hallbergmooser packten einen Angriff aus, wie man ihn in jedem Trainingshandbuch finden kann. Den langen Ball machte Fabian Diranko im Mittelfeld fest und legte ihn ab auf Moritz Sassmann, der den Torschützen auf die Reise ins Eins-gegen-Eins vor dem Torwart schickte. Kurmehaj hatte in der Vorwoche in Karlsfeld seinen ersten Saisontreffer erzielt und legte jetzt gleich Nummer zwei nach. Der Mann hat einen Lauf.