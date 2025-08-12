– Foto: TV Stuhr Fußball

Arbeitssieg zum Bezirksliga-Start für Bückeburg VfL Bückeburg setzt sich mit 2:0 gegen TV Stuhr durch – Evers lobt Defensive und Geduld seines Teams

Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den Aufsteiger TV Stuhr ist der VfL Bückeburg erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Vor rund 250 Zuschauern im Jahnstadion tat sich der Landesliga-Absteiger zunächst schwer, gegen diszipliniert verteidigende Gäste Lücken zu finden. „Wir wussten, dass Stuhr eine kompakte Defensive stellen würde. Umso wichtiger war es, geduldig zu bleiben und unsere Chancen sauber herauszuspielen“, erklärte Co-Trainer Michael Evers nach dem Spiel.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle, ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen und drängten den Gegner tief in dessen Hälfte. Der TV Stuhr setzte auf eine klare Grundordnung und schnelle Umschaltaktionen, mit denen er in der Anfangsphase punktuell Gefahr erzeugte. Nach einer Viertelstunde brachte eine Standardsituation den Führungstreffer für Bückeburg: Bjarne Struckmeier flankte präzise aus dem rechten Halbfeld, Innenverteidiger Bennet Blaume stieg am höchsten und köpfte wuchtig zum 1:0 ein. „Das Tor hat uns Sicherheit gegeben, aber wir wussten, dass wir nachlegen müssen, um das Spiel zu entscheiden“, so Evers. In der Folge blieben die Gastgeber spielbestimmend, ohne jedoch zwingend zu werden. Zwei Gelegenheiten durch Jamie Hese und Bastian Evers blieben ungenutzt. Stuhr verteidigte mit viel Einsatz und verhinderte, dass der VfL seinen Kombinationsfußball konsequent aufziehen konnte. „Der Gegner hat es uns schwer gemacht, immer wieder Bälle geblockt und vor allem im Zentrum sehr diszipliniert gearbeitet“, lobte Evers die Gäste.