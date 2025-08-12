Arbeitssieg zum Bezirksliga-Start für Bückeburg

Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den Aufsteiger TV Stuhr ist der VfL Bückeburg erfolgreich in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Vor rund 250 Zuschauern im Jahnstadion tat sich der Landesliga-Absteiger zunächst schwer, gegen diszipliniert verteidigende Gäste Lücken zu finden. „Wir wussten, dass Stuhr eine kompakte Defensive stellen würde. Umso wichtiger war es, geduldig zu bleiben und unsere Chancen sauber herauszuspielen“, erklärte Co-Trainer Michael Evers nach dem Spiel.
Bückeburg dominiert, Stuhr verteidigt lange stabil
Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle, ließen den Ball in den eigenen Reihen laufen und drängten den Gegner tief in dessen Hälfte. Der TV Stuhr setzte auf eine klare Grundordnung und schnelle Umschaltaktionen, mit denen er in der Anfangsphase punktuell Gefahr erzeugte. Nach einer Viertelstunde brachte eine Standardsituation den Führungstreffer für Bückeburg: Bjarne Struckmeier flankte präzise aus dem rechten Halbfeld, Innenverteidiger Bennet Blaume stieg am höchsten und köpfte wuchtig zum 1:0 ein. „Das Tor hat uns Sicherheit gegeben, aber wir wussten, dass wir nachlegen müssen, um das Spiel zu entscheiden“, so Evers.
In der Folge blieben die Gastgeber spielbestimmend, ohne jedoch zwingend zu werden. Zwei Gelegenheiten durch Jamie Hese und Bastian Evers blieben ungenutzt. Stuhr verteidigte mit viel Einsatz und verhinderte, dass der VfL seinen Kombinationsfußball konsequent aufziehen konnte. „Der Gegner hat es uns schwer gemacht, immer wieder Bälle geblockt und vor allem im Zentrum sehr diszipliniert gearbeitet“, lobte Evers die Gäste.
Auch nach dem Seitenwechsel hielt das Bild an: Bückeburg drückte, Stuhr verteidigte. Mehrfach scheiterten die Hausherren am stark aufgelegten Gästetorwart Finn Bang, der unter anderem einen platzierten Kopfball von Alexander Bremer entschärfte. Auf der Gegenseite hatte Stuhr in der 72. Minute die große Chance zum Ausgleich: Nach einem Eckball köpfte Jonah Hellmers den Ball an die Latte – ein Moment, der laut Evers „nochmal hätte gefährlich werden können“.
Nur Sekunden später fiel dann die Vorentscheidung auf der anderen Seite. Bastian Evers zog aus gut 20 Metern ab und traf flach zum 2:0. „Das war ein wichtiger Treffer, der uns die nötige Ruhe für die Schlussphase gegeben hat“, so der Co-Trainer.
Eine besondere Umstellung musste der TV Stuhr in der Defensive vornehmen. Torjäger Jonah Hellmers, normalerweise im Angriff gesetzt, rückte von Beginn an in die Innenverteidigung, da sämtliche etatmäßigen Innenverteidiger fehlten. Erst mit der Einwechslung von Niklas Oberbach in der 79. Minute konnte Hellmers in die Sturmspitze wechseln, um doch noch den Anschluss zu erzwingen. Die Umstellung blieb jedoch ohne zählbaren Erfolg.
„Das war ein typischer Arbeitssieg“, bilanzierte Evers. „Wir haben uns Chancen erarbeitet, uns aber auch lange schwergetan, sie zu nutzen. Wichtig ist, dass wir defensiv sehr stabil standen und die Null gehalten haben.“