Arbeitssieg unter schwierigen Bedingungen

– Foto: Niedersachsen Döhren

Nach dem 7:4-Spektakel gegen Kirchrode präsentierte sich die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen am Sonntag beim 2:1 gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II wieder als gereifte Spitzenmannschaft – allerdings ohne spielerisch zu glänzen. Auf dem nassen Kunstrasen des FC Lehrte tat sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski lange schwer, ließ zahlreiche hochkarätige Chancen ungenutzt und musste sich schließlich auf zwei kuriose wie sehenswerte Treffer verlassen.

Auf dem nassen Kunstrasen in Lehrte entwickelte sich am Sonntag ein zähes Geduldspiel, in dem Ramlingen gegen tief stehende Gäste aus Krähenwinkel lange anrannte. Bereits vor einer späteren Unterzahl der Gäste (rote Karte) war das Spiel deutlich zugunsten der Hausherren verteilt – doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. „Fünf, sechs Hundertprozentige, die wir nicht machen“, ärgerte sich Vlaski. So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Ramlingen/Ehlershausen U23 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt II 2 1 Abpfiff

Erst ein Eigentor von Julian Bödeker (78.) brachte die Erlösung. Nur fünf Minuten später machte Jeremy Lee Finsel mit einem sehenswerten Sololauf samt Abschluss in den Winkel alles klar. Zwar verkürzte Bödeker kurz vor Schluss auf 2:1 – doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Ramlingen verpasste eine frühere Entscheidung, bewies aber Moral und Geduld. „Am Ende völlig egal – die drei Punkte waren ganz wichtig“, so Vlaski. Bereits am Donnerstag zuvor hatte die Vlaski-Elf in Großmoor – ebenfalls auf ungewohntem Terrain – mit einem spektakulären 7:4-Erfolg gegen den TSV Kirchrode für ein Ausrufezeichen gesorgt. Dabei war das Spiel phasenweise vogelwild. Fawaz Fakhri Khiro (2), Benedict Rahaus (2), Sebastian Daecke (2) und Pablo Saavedra-Gerke sorgten für die Treffer auf Ramlinger Seite – vier Gegentore waren allerdings ebenso Teil der Geschichte.

„Das fühlt sich nicht nach einem Fußballergebnis an“, kommentierte Vlaski den offenen Schlagabtausch. „Wir haben uns die Gegentore quasi selbst eingeschenkt.“ Offensiv war seine Mannschaft allerdings über weite Strecken kaum zu bremsen – sowohl im Positionsspiel als auch im Umschaltmoment gefährlich, mit vielen starken Einzelaktionen und sauber herausgespielten Treffern. „Wichtig war: drei Punkte geholt.“