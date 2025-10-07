Arbeitssieg unter schwierigen Bedingungen

Nach dem 7:4-Spektakel gegen Kirchrode präsentierte sich die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen am Sonntag beim 2:1 gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II wieder als gereifte Spitzenmannschaft – allerdings ohne spielerisch zu glänzen. Auf dem nassen Kunstrasen des FC Lehrte tat sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski lange schwer, ließ zahlreiche hochkarätige Chancen ungenutzt und musste sich schließlich auf zwei kuriose wie sehenswerte Treffer verlassen.
Auf dem nassen Kunstrasen in Lehrte entwickelte sich am Sonntag ein zähes Geduldspiel, in dem Ramlingen gegen tief stehende Gäste aus Krähenwinkel lange anrannte. Bereits vor einer späteren Unterzahl der Gäste (rote Karte) war das Spiel deutlich zugunsten der Hausherren verteilt – doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. „Fünf, sechs Hundertprozentige, die wir nicht machen“, ärgerte sich Vlaski.
Erst ein Eigentor von Julian Bödeker (78.) brachte die Erlösung. Nur fünf Minuten später machte Jeremy Lee Finsel mit einem sehenswerten Sololauf samt Abschluss in den Winkel alles klar. Zwar verkürzte Bödeker kurz vor Schluss auf 2:1 – doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Ramlingen verpasste eine frühere Entscheidung, bewies aber Moral und Geduld. „Am Ende völlig egal – die drei Punkte waren ganz wichtig“, so Vlaski.
Bereits am Donnerstag zuvor hatte die Vlaski-Elf in Großmoor – ebenfalls auf ungewohntem Terrain – mit einem spektakulären 7:4-Erfolg gegen den TSV Kirchrode für ein Ausrufezeichen gesorgt. Dabei war das Spiel phasenweise vogelwild. Fawaz Fakhri Khiro (2), Benedict Rahaus (2), Sebastian Daecke (2) und Pablo Saavedra-Gerke sorgten für die Treffer auf Ramlinger Seite – vier Gegentore waren allerdings ebenso Teil der Geschichte.
„Das fühlt sich nicht nach einem Fußballergebnis an“, kommentierte Vlaski den offenen Schlagabtausch. „Wir haben uns die Gegentore quasi selbst eingeschenkt.“ Offensiv war seine Mannschaft allerdings über weite Strecken kaum zu bremsen – sowohl im Positionsspiel als auch im Umschaltmoment gefährlich, mit vielen starken Einzelaktionen und sauber herausgespielten Treffern. „Wichtig war: drei Punkte geholt.“
Nach dem 0:5 gegen Stelingen war die Erwartung klar: Reaktion zeigen. Genau das ist Ramlingen gelungen. Während das Spiel gegen Kirchrode von Spektakel, Tempo und Offensivpower geprägt war, überzeugte die Mannschaft gegen Krähenwinkel/Kaltenweide mit Disziplin, Geduld und einem starken Kollektiv. Zwei Heimspiele, zwei grundverschiedene Auftritte – aber beide mit dem gleichen Ergebnis: Sieg.
Trainer Vlaski betont: „Das war die Reaktion, die ich mir gewünscht habe.“ Vor allem die Flexibilität der Mannschaft, sich auf unterschiedliche Gegner und Bedingungen (zwei Ausweichplätze) einzustellen, sticht heraus.
Mit 28 Punkten aus elf Spielen thront Ramlingen weiter an der Tabellenspitze. Nächster Gegner ist der SV 06 Lehrte – Letzter der Liga. Doch Vlaski warnt: „Für mich ist das kein klares Ding. 06 hat sich zuletzt teuer verkauft – wir werden sie nicht unterschätzen.“ Will Ramlingen die Tabellenführung weiter behaupten, braucht es erneut einen konzentrierten Auftritt – dann kann die nächste Serie beginnen.
10. Spieltag:
SV Ramlingen/Ehlershausen II – TSV Kirchrode 7:4
SV Ramlingen/Ehlershausen II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Servan Duran (68. Maher Haqi Ismail), Nico Schleif, Fabijan Feraj, Sebastian Daecke, Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (61. Bajo Kabiro), Tibor Strutzke (61. Torben Tepper), Benedict Rahaus (61. Patrick Neuhaus), Tim-Jonas Schiewe (61. Jeremy Lee Finsel) - Trainer: Darijan Vlaski
TSV Kirchrode: Joerg Linder, Abdul Wahid Orya, Lev Zhuravlov (65. Markus Schulte), Finn Zeh, Marvin-Valentin Klein, Simon-Titus Schrewe, Selwyn Obregon-Hemmerle (73. Bosh Adam Musab), Mirco Kraus, Felix Nzonene, Michele Tom Meyer, Paul Dietrich - Trainer: Dominik Standke
Schiedsrichter: Thorsten Strang
Tore: 7:4 Finn Zeh, 1:0 Fawaz Fakhri Khiro (9.), 2:0 Fawaz Fakhri Khiro (18.), 2:1 Felix Nzonene (22.), 3:1 Benedict Rahaus (24.), 3:2 Marvin-Valentin Klein (45.), 4:2 Sebastian Daecke (47.), 5:2 Pablo Saavedra-Gerke (53.), 6:2 Benedict Rahaus (56.), 6:3 Finn Zeh (72.), 7:3 Sebastian Daecke (85.)
11. Spieltag:
SV Ramlingen/Ehlershausen II – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 2:1
SV Ramlingen/Ehlershausen II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Servan Duran, Nico Schleif, Fabijan Feraj (71. Jeremy Lee Finsel), Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (65. Torben Tepper), Tibor Strutzke, Patrick Neuhaus (71. Sebastian Daecke), Benedict Rahaus (95. Hakim Ahmed Hikmat), Tim-Jonas Schiewe (79. Bajo Kabiro) - Trainer: Darijan Vlaski
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz (55. Helge Heider), Nick Seegers, Kai Henneke, Pedram Mirsanei (85. Philipp Finkendey), Fynn Bartholomäus (83. Felix Groth), Florian Pawlow, Luca Sander (46. Erik Anders), Julian Bödeker, Mustafa Aggümüs (65. Jannik Luca Eilhardt), Timon Kian Assassi, Finn Seyer - Trainer: Marcel Pawlow
Schiedsrichter: Jannis Ulbrich
Tore: 1:0 Julian Bödeker (78. Eigentor), 2:0 Jeremy Lee Finsel (83.), 2:1 Julian Bödeker (88.)