„Arbeitssieg“ unter Flutlicht: FCD bleibt zu Hause ungeschlagen

Wenige Minuten vor dem Anpfiff überreichte Stadionsprecher Robert Wirtz „Oberhirsch“ Sebastian Tews das Mikrofon. Der Anführer der Platzhirsche, des Fanclubs des 1. FC Düren, durfte die Aufstellung der Heimelf verkünden. Und Tews legte sich ordentlich ins Zeug, die Stimme war zum Ende hin ein wenig angeschlagen. Doch die geplante Aktion sorgte für den erhofften Effekt und beflügelte ganz offensichtlich die Mannschaft des FCD, die von Beginn an alles in die Waagschale warf, um den nächsten Dreier in der Fußball-Mittelrheinliga einzufahren.

Nachdem der Schiedsrichter an diesem Freitagabend zum letzten Mal in seine Pfeife geblasen hatte, war der zweite Dreier des FCD in der noch jungen Saison tatsächlich aktenkundig. Mit 2:0 (1:0) behielt der Regionalligaabsteiger gegen den FC Hennef die Oberhand. Von einem „Arbeitssieg“ sprach hinterher Dürens Trainer Luca Lausberg. „Trotzdem Hut ab, denn die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit stabil alles wegverteidigt.“

Die erste Chance erspielten sich die Gäste. Kai Schusters kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch Dürens Keeper Yannick Marko war mit einer Fußabwehr zur Stelle (6. Minute). Rund zehn Minuten später war es erneut Hennefs Zehner, der die Weichen auf 1:0 für die Gäste hätte stellen können. Sein Lupfer ging jedoch knapp am linken Pfosten vorbei.

Ein paar Zeigerumdrehungen später stürmte Dürens Raban Laux mit dem Ball in Richtung Sechzehner. Nach einer Berührung mit einem Hennefer Abwehrspieler ging der Sechser zu Boden. Der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Philipp Simon, der zuletzt bei der 1:4-Pleite beim VfL Vichttal einen Strafstoß vergeben hatte, setzte die Kugel diesmal saftig in die Maschen – 1:0 (19.). „Philipp ist so wichtig für die Mannschaft“, lobte Lausberg seine Offensivkraft. „Ich habe vergangene Woche zwar einen verschossen, aber davor drei oder vier Jahre lang keinen mehr. Daher war klar, dass ich den wieder schieße“, betonte Simon, der abseits des Feldes als Sportlicher Leiter die Fäden in der Hand hält. Im Anschluss blieb es ein Duell auf Augenhöhe, weitere nennenswerte Chancen blieben zunächst Mangelware.

Erste Chance in Hälfte zwei

Der zweite Durchgang startete, wie der erste endete: mit wenig zwingenden Aktionen auf beiden Seiten. Der kurz zuvor eingewechselte Marcel Olschewski sorgte dann für den ersten Abschluss der Gastgeber in Hälfte zwei. Aus rund 20 Metern drosch er die Kugel jedoch in die Wolken (58.). Vier Minuten später sauste der pfeilschnelle Bryant Baidoo bei einem Konter allen davon, doch aus spitzem Winkel setzte er den Ball neben das Tor. Die Dürener übernahmen nun wieder etwas mehr die Kontrolle. Hiroto Murakami probierte es ebenfalls aus der Distanz; der Ball zischte am linken Pfosten vorbei.

In der letzten Viertelstunde schaltete Hennef wieder häufiger in den Vorwärtsgang. In der 83. Minute wehrte Marko zunächst einen Schuss von Oshomah Ichue ab, dann scheiterte Fabian Ernst gleich doppelt am gut reagierenden Dürener Keeper. Kurz vor Schluss beorderte Hennefs Trainer Nils Teixeira schließlich auch seinen Schlussmann nach vorne. Doch nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schalteten die Dürener schnell um, und Olschewski drückte schließlich den Ball zum erlösenden 2:0 über die Linie (90.+5).

„Gegen einen direkten Konkurrenten, der ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft, waren die drei Punkte umso wichtiger. Es war kein schönes, sondern ein typisches Flutlichtspiel. Die Jungs haben gekämpft, und wir haben den Kampf gewonnen“, resümierte Simon, der mit der Ausbeute von sechs Punkten aus vier Spielen durchaus leben kann, obwohl er mit Blick auf die unglückliche Auftaktpleite im Derby bei den Sportfreunden ergänzte: „Ich hätte schon gerne neun Punkte auf dem Konto gehabt, aber wir können die Uhr nicht zurückdrehen, sondern müssen nach vorne schauen. Mit sechs Punkten sind wir glücklich, und wir sind zu Hause noch ungeschlagen.“

1. FC Düren: Y. Marko – Murakami, Kongolo, Schütte, Backhaus, Kuckertz – Laux (90. + 6 D. Marko), Kuschneruk (55. Olschewski), Jaksic (78. Görnitz) - Baidoo (75. Alawie), Simon

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de