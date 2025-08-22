Arbeitssieg unter der Woche

Gegen den ersatzgeschwächten Aufsteiger aus Friedrichshafen erwischte Weilands & Caltabianos Mannschaft allerdings einen denkbar ungünstigen Start. Bolgert unterschätzte einen langen Vertikalpass in die Spitze etwas, worauf der schnelle Dostluk-Stürmer Adam spekuliert hatte, den Ball an Bolgert vorbeispitzelte und B. Walser zum 1:0 tunnelte (5.). Trotz eines großen Übergewichts an Ballbesitz zeigte sich der SVB gegen die anschließend tief verteidigenden Gäste sichtbar verunsichert und blieb bis auf einen Lattenkracher von Linksverteidiger Krauter weitestgehend ungefährlich. So musste nach einer knappen halben Stunde auch ein Standard für den Ausgleich herhalten, welche sogar zwei Tage zuvor noch im Training einstudiert wurden. Diese Variante allerdings nicht. So zog Fischer die Kugel mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß scharf aufs Tor, wovon sich Keeper Ünal sichtlich überrascht zeigte und den Einschlag nicht mehr verhindern konnte (34.). Bei regnerischem Wetter ging es auf dem Friedrichshafener Kunstrasen so mit einem 1:1 in die Halbzeit.

Aus dieser kam vor allem Turbo Jan Fischer mit sehr viel Energie zurück und präsentierte sich deutlich auffälliger als noch im ersten Durchgang. Ob in der Kabine hier Snus und Energy-Drinks im Spiel waren? Jedenfalls gelang es Fischer bereits wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff auf links durchzubrechen, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Ünal. Einige Zeigerumdrehungen später wurde Baindts Nummer 7 diesmal über rechts freigespielt und legte die Kugel mustergültig in den Rückraum zu Geggier zurück. Dessen „Rückgabe” rutschte Keeper Ünal auf dem feuchten Rasen allerdings unglücklich durch die nassen Handschuhe und kullerte zum 1:2 ins Netz (54.). Mit diesem Baindter Führungstreffer wurden die Lücken des Aufsteigers in der Folge immer größer, wobei der SVB diese nun auch zu nutzen wusste. Mal wieder zog Fischer über die linke Seite unnachahmlich davon und spielte auf der gegenüberliegenden Seite Kronenberger frei. Dieser behielt frei vor dem Tor die Ruhe und schob mit seinem starken linken Fuß flach zum vorentscheidenden 1:3 ein (62.). In der Folge verpassten Schnez und Fischer Chancen das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, während die Baindter Defensive bis auf kleinere Unachtsamkeiten im zweiten Durchgang deutlich stabiler stand und keine größeren Torchancen mehr zuließ. Gegen aufgerückte Gastgeber spielte der SVB in der 84. Minute dann schlussendlich einen seiner gefährlichen Angriffe zielstrebig zu Ende. Schnez brach in der Mitte durch und bediente Dantona mit einem tiefen Ball in den Lauf. Dieser zögerte im Strafraum etwas und schien gefühlt schon den Moment für das richtige Abspiel verpasst zu haben. Im Rückraum tauchte jedoch erneut Geggier auf, welcher wie zuvor das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite hatte und mit einem abgefälschten Flachschuss seinen zweiten Tagestreffer und damit den Endstand markierte.

Vor allem in Hälfte zwei fand der SVB einen besseren Zugang zur Partie und sicherte sich gegen den kämpfenden aber speziell in den zweiten 45 Minuten deutlich unterlegenen Aufsteiger einen verdienten 4:1-Auswärtssieg. Nach einer intensiven Vorbereitung darf der SVB am kommenden spielfreien Sonntag nun einmal durchatmen bevor mit dem VfL Brochenzell und der 2. Runde im Bezirkspokal weitere interessante Aufgaben anstehen.

SV Baindt: Benjamin Walser, Tobias Szeibel, Marc Bolgert (46. Michael Brugger), Marko Szeibel, Nico Geggier (85. Übeydullah Gündogdu), Jan Fischer (87. Adnan Kale), Mika Dantona, Sandro Caltabiano (72. Lukas Walser), David Krauter, Daniel Kronenberger, Tobias Fink (46. Johannes Schnez) - Trainer: Sandro Caltabiano & Rolf Weiland

Tore: 1:0 Assami Adam (5.), 1:1 Jan Fischer (34.), 1:2 Nico Geggier (54.), 1:3 Daniel Kronenberger (62.), 1:4 Nico Geggier (84.)