„Arbeitssieg“ und „überragend“: Landolfshausen marschiert

Zwei Spiele, zwei Siege: Der TSV Landolfshausen/Seulingen bestätigt seine Spitzenposition mit einem 4:2 in Denkershausen und einem 4:1 in Groß Ellershausen. Trainer Endrik Heberling sieht unterschiedliche Spiele, aber durchgehend überzeugende Auftritte.
Die Partie in Denkershausen begann aus Sicht des Tabellenführers holprig. „Denkershausen hat einen guten Start erwischt. Nach drei Minuten schon die erste Konterschance, die unser Torwart sehr gut pariert“, berichtete Endrik Heberling. In der 7. Minute folgte dann der Rückschlag: Paul Yannic Grenz traf zur Führung der Gastgeber.
Doch Landolfshausen übernahm zunehmend die Kontrolle. „Das Spiel und der Ballbesitz hat uns gehört. Wir haben Denkershausen gut hinten reingedrückt“, so Endrik Heberling. Zunächst fehlten jedoch klare Chancen, ehe ein Strafstoß die Wende einleitete: „Der Dosenöffner war dann ein Elfmeter, den Leo Johann Roy sehr gut rausgeholt hat und Ladushan Ravindran dann gut verwandelt hat.“
Bis zur Pause erspielten sich die Gäste weitere Möglichkeiten. „Wir hatten noch vier klare Torchancen. Zweimal Leo Johann Roy, zweimal Jona Lippenat“, schilderte der Trainer. Ein Treffer von Jona Lippenat wurde jedoch aberkannt, sodass es mit 1:1 in die Halbzeit ging.
Nach dem Seitenwechsel ging es turbulent weiter. Der eingewechselte Hendrik Ziegner traf nach einem Freistoß von Ladushan Ravindran zur Führung (61.). Doch die Antwort folgte prompt: Arne Nickel glich nur drei Minuten später per Kopf aus (64.).
Die Reaktion des Spitzenreiters beeindruckte: „Wiederum zwei, drei Minuten später wieder Führung für uns“, so Endrik Heberling. Steven Celik traf nach energischem Nachsetzen zum 3:2 (66.). „Eine sehr, sehr gute individuelle Leistung von Steven Celik.“
In der Schlussphase sorgte erneut Hendrik Ziegner für die Entscheidung. Nach Vorarbeit von Jannik Meck traf er in der 81. Minute zum 4:2-Endstand. „Summa summarum kann man das unter Arbeitssieg verbuchen, weil wir in Rückstand geraten sind, den Rückstand aufholen mussten und hinten raus das Spiel entschieden haben.“
Nur zwei Tage später zeigte der Tabellenführer mit fünf Wechsel in der Startelf ein anderes Gesicht und vor allem eine überragende erste Halbzeit. „Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Das war mit eine der besten Halbzeiten, die wir bislang gespielt haben in der Saison“, erklärte Endrik Heberling.
Früh stellte Landolfshausen die Weichen auf Sieg: Jannik Meck (11.), Tim Krellmann (26.) und Nick Matti Butzke (35.) trafen zur verdienten 3:0-Pausenführung. „Sehr, sehr gut ausgespielt, sehr viel Übersicht, sehr viel Ruhe im Ballbesitz, wirklich sehr schöne Tore.“
Die Gastgeber mussten zudem kurz vor der Pause eine Gelb-Rote Karte hinnehmen und spielten fortan in Unterzahl. Dennoch blieb Landolfshausen auch nach dem Seitenwechsel kontrolliert: „Unser Ballbesitz wurde etwas fahriger, aber wir haben die Kontrolle nicht verloren. Durch unsere Spielzüge sind wir trotzdem noch zu zwei, drei richtig guten Torchancen gekommen, wo wir dann auch eine von genutzt haben.
Nach einem zwischenzeitlichen Gegentor durch Nico Apel (56.) stellte Ladushan Ravindran in der 75. Minute den alten Abstand wieder her. Was in einem positiven Fazit des Trainers resultiert: „In Groß Ellershausen spielen wir eine überragende erste Halbzeit und eine solide zweite Halbzeit, wo wir das gemacht haben, was wir machen mussten und am Ende dann auch zurecht die drei Punkte geholt haben..“
Am Ende stand ein souveräner 4:1-Erfolg und die Bestätigung der Spitzenposition mit nun 50 Punkten.
Der TSV Landolfshausen/Seulingen reist am kommenden Sonntag zur SG Lenglern. Die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen empfängt den SV Groß Ellershausen-Hetjershausen zum direkten Duell im Tabellenmittelfeld.