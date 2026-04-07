„Arbeitssieg“ und „überragend“: Landolfshausen marschiert

– Foto: Sascha Drenth

Zwei Spiele, zwei Siege: Der TSV Landolfshausen/Seulingen bestätigt seine Spitzenposition mit einem 4:2 in Denkershausen und einem 4:1 in Groß Ellershausen. Trainer Endrik Heberling sieht unterschiedliche Spiele, aber durchgehend überzeugende Auftritte.

Arbeitssieg mit Wendungen in Denkershausen Die Partie in Denkershausen begann aus Sicht des Tabellenführers holprig. „Denkershausen hat einen guten Start erwischt. Nach drei Minuten schon die erste Konterschance, die unser Torwart sehr gut pariert“, berichtete Endrik Heberling. In der 7. Minute folgte dann der Rückschlag: Paul Yannic Grenz traf zur Führung der Gastgeber.

Doch Landolfshausen übernahm zunehmend die Kontrolle. „Das Spiel und der Ballbesitz hat uns gehört. Wir haben Denkershausen gut hinten reingedrückt“, so Endrik Heberling. Zunächst fehlten jedoch klare Chancen, ehe ein Strafstoß die Wende einleitete: „Der Dosenöffner war dann ein Elfmeter, den Leo Johann Roy sehr gut rausgeholt hat und Ladushan Ravindran dann gut verwandelt hat.“

Bis zur Pause erspielten sich die Gäste weitere Möglichkeiten. „Wir hatten noch vier klare Torchancen. Zweimal Leo Johann Roy, zweimal Jona Lippenat“, schilderte der Trainer. Ein Treffer von Jona Lippenat wurde jedoch aberkannt, sodass es mit 1:1 in die Halbzeit ging. Nach dem Seitenwechsel ging es turbulent weiter. Der eingewechselte Hendrik Ziegner traf nach einem Freistoß von Ladushan Ravindran zur Führung (61.). Doch die Antwort folgte prompt: Arne Nickel glich nur drei Minuten später per Kopf aus (64.). Die Reaktion des Spitzenreiters beeindruckte: „Wiederum zwei, drei Minuten später wieder Führung für uns“, so Endrik Heberling. Steven Celik traf nach energischem Nachsetzen zum 3:2 (66.). „Eine sehr, sehr gute individuelle Leistung von Steven Celik.“ In der Schlussphase sorgte erneut Hendrik Ziegner für die Entscheidung. Nach Vorarbeit von Jannik Meck traf er in der 81. Minute zum 4:2-Endstand. „Summa summarum kann man das unter Arbeitssieg verbuchen, weil wir in Rückstand geraten sind, den Rückstand aufholen mussten und hinten raus das Spiel entschieden haben.“