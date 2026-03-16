Arbeitssieg: Sievern eilt in Richtung Meisterschaft

Der TSV Sievern bleibt auf eigener Anlage ohne jeglichen Punktverlust. Am Samstag bezwang er in einer zähen Begegnung die SG Stinstedt, die sich als unbequemer Gegner erwies.
Schon im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, das der Spitzenreiter dank der besseren Chancenverwertung mit 3:1 für sich entschied. An der Pipinsburg schaffte es der TSV ebenfalls nur selten, das Geschehen zu dominieren. Dennoch ging er in Führung, und zwar durch einen Foulelfmeter, den Marvin Lüders in der 40. Minute eiskalt verwandelte - 1:0. Anschließend bot die Begegnung nur noch wenige Höhepunkte. Die Hausherren brachten die knappe Führung schließlich ins Ziel und fuhren den 15. Sieg im 17. Saisonspiel ein.
Trotz der exzellenten Bilanz und der damit verbundenen souveränen Tabellenführung darf der TSV Sievern nicht in die Landesliga aufsteigen. Als Ziel verbleibt die Meisterschaft. Der nächste Schritt dorthin soll am Sonntag beim TSV Apensen begangen werden. Die SG Stinstedt empfängt parallel den Deinster SV.