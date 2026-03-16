Arbeitssieg: Sievern eilt in Richtung Meisterschaft

– Foto: FuPa Lüneburg

Schon im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, das der Spitzenreiter dank der besseren Chancenverwertung mit 3:1 für sich entschied. An der Pipinsburg schaffte es der TSV ebenfalls nur selten, das Geschehen zu dominieren. Dennoch ging er in Führung, und zwar durch einen Foulelfmeter, den Marvin Lüders in der 40. Minute eiskalt verwandelte - 1:0. Anschließend bot die Begegnung nur noch wenige Höhepunkte. Die Hausherren brachten die knappe Führung schließlich ins Ziel und fuhren den 15. Sieg im 17. Saisonspiel ein.