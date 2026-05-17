Arbeitssieg sichert Platz drei: Weilerswister Siegesserie hält

Gleichzeitig steht fest: Der SSV Weilerswist kann bei noch zwei ausstehenden Partien nicht mehr von Rang drei verdrängt werden und hat damit das zu Saisonbeginn ausgegebene Ziel eines Platzes unter den Top drei der Liga erreicht.

Der SSV Weilerswist bleibt weiter in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske gewann ihr Heimspiel in der Kreisliga A Euskirchen gegen den TuS Mechernich mit 2:0 und feierte damit bereits den dritten Sieg in Folge.

Wer nun dachte, die Partie würde zu einer klaren Angelegenheit für die Weilerswister werden, sah sich allerdings getäuscht. Der SSV konnte spielerisch nicht an die starken Leistungen der vergangenen beiden Spiele anknüpfen und ließ zudem einige gute Torchancen ungenutzt.

Bereits früh stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg. In der 7. Minute nutzte Firat Bagkan eine Unentschlossenheit von Gästekeeper Robin Ron Schmitz eiskalt aus und schob den Ball zur 1:0-Führung für die Gastgeber ein.

Doch auch der TuS Mechernich versteckte sich keineswegs. Die Mannschaft von Co-Trainer Mirco Mertens zeigte sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt und kam ihrerseits zu mehreren guten Möglichkeiten. Zweimal musste SSV-Keeper Daniel Arndt sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich zu verhindern.

So ging es nach einer insgesamt eher zähen ersten Halbzeit mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den rund 50 Zuschauern im Sportzentrum Weilerswist zunächst ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften waren bemüht, große spielerische Höhepunkte blieben jedoch Mangelware.

In der 66. Minute sorgte dann der zur Halbzeit eingewechselte Felix Kortholt für die Entscheidung. Nach einem abgefangenen Angriff der Gäste schaltete der SSV blitzschnell um. Kortholt setzte sich mit seiner Schnelligkeit durch, zog leicht schräg auf das Tor zu und jagte den Ball humorlos ins kurze Eck in den Giebel – ein sehenswert herausgespielter Treffer zum 2:0.

Danach passierte nicht mehr viel. Der SSV Weilerswist brachte die Führung souverän über die Zeit und durfte am Ende einen verdienten Heimsieg feiern.

Am Ende war es sicherlich kein glanzvoller Auftritt des SSV Weilerswist, sondern vielmehr ein klassischer Arbeitssieg – oder wie man im Fußball gerne sagt: ein „dreckiger Sieg“. Doch auch solche Spiele bringen drei wichtige Punkte ein.

In einer insgesamt eher zähen Partie mit wenigen Höhepunkten investierten die Gastgeber über die gesamte Spielzeit etwas mehr und nutzten ihre Chancen konsequent. Daher geht der Sieg des SSV Weilerswist letztlich in Ordnung.

Besonders bemerkenswert: Durch den Erfolg steht fest, dass der SSV Weilerswist die Saison mindestens auf Platz drei abschließen wird. Bei noch zwei ausstehenden Begegnungen beträgt der Vorsprung auf die Verfolger bereits sieben Punkte. Damit hat die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske ihr Saisonziel frühzeitig erreicht. Glückwunsch an den SSV Weilerswist.

In zwei Wochen steht für die Weilerswister bereits das nächste Highlight an. Dann empfängt der SSV im prestigeträchtigen Derby den SSV Eintracht Lommersum. Der TuS Mechernich reist bereits am Pfingstmontag zum Nachholspiel zum SV Frauenberg.

Aufstellungen

SSV Weilerswist 1924:

Daniel Arndt, Marius Hammes, Max Becker (46. Arda-Allen Zeyfiyanoglu), Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (46. Felix Kortholt), Sven Stanienda, Maxim Zajcev, Dennis Besirovic (68. Bastian Schmitz), Firat Bagkan (76. Jan Schreiter), Alexander Eicker, Daouda Coulibaly (61. Mike Nandzik)

Trainer: Frederik Ziburske

TuS Mechernich 1897:

Robin Ron Schmitz, Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz, Kai Richardt (46. Dominik Britz), André Beaujean, Sven Lepartz (68. Kevin Magold), Tobias Hoß, Franz Evertz, Jonas Hohn, Tom Lengersdorf (30. Tim de Jong), Dominik Linden

Co-Trainer: Mirco Mertens

Schiedsrichter: Rainer Calmus

Zuschauer: 50

Tore

1:0 Firat Bagkan (7.)

2:0 Felix Kortholt (66.)