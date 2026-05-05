Arbeitssieg nach Rückstand Bückeburg dreht Partie gegen Leese von red · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser

Der VfL Bückeburg gewinnt gegen den TuS Leese 1912 mit 2:1, tut sich jedoch lange schwer. Co-Trainer Michael Evers sieht Parallelen zum Spiel unter der Woche – und vor allem eine Leistungssteigerung nach der Pause.

Der VfL Bückeburg hat auch sein zweites Spiel binnen weniger Tage gewonnen, musste beim 2:1 gegen den TuS Leese 1912 jedoch deutlich mehr arbeiten als es das Ergebnis vermuten lässt. „Eigentlich war es eine Kopie vom vorangegangenen Spiel am Donnerstag, nicht nur vom Ergebnis her“, sagte Co-Trainer Michael Evers. Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich der Favorit schwer. „In der 1. Halbzeit kamen wir nur schleppend ins Spiel, die Gäste aus Leese wirkten in vielen Situationen frischer und konnten sich des öfteren bis ins letzte Drittel durchspielen.“

Die Konsequenz folgte kurz vor der Pause: „So war es auch nicht verwunderlich, dass sie in der 39. Minute eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr nutzen und durch Sedo Haso 1:0 in Führung gehen konnten.“ So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfL Bückeburg Bückeburg TuS Leese 1912 TuS Leese 2 1 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Bückeburg deutlich verbessert. „Die 2. Halbzeit lief dann wesentlich besser, wir hatten mehr Tempo in unserem Spiel“, erklärte Evers. Der Ausgleich fiel nach einem Standard: „…nach einem von Bjarne-Niels Struckmeier scharf getretenen Freistoß auf den kurzen Pfosten, wo Alexander Bremer zum 1:1-Ausgleich vollendete.“ Nur drei Minuten später drehte Bückeburg die Partie vollständig: „Drei Minuten landete dann noch ein Eckball von Dominik Weiß leicht abgefälscht zur 2:1 Führung im Leeser Kasten.“ In der Folge war der Gastgeber spielbestimmend, verpasste jedoch die Vorentscheidung. „Aber leider schafften wir es nicht, den Sack zuzumachen, so blieb es bis zum Ende spannend.“