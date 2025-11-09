Arbeitssieg – Leerstetten erkämpft die nächsten drei Punkte

Die Partie startete mit einer engagierten Anfangsphase der Gästinnen aus Plankenfels, die früh Druck machten und wacher in den Zweikämpfen wirkten. Der SV Leerstetten benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, übernahm dann aber zunehmend die Kontrolle und hatte deutlich mehr Ballbesitz.

Trotz einer sehr disziplinierten und kompakten Defensivarbeit des TSV Plankenfels kam der SVL immer wieder zu guten Torchancen. Mehrfach verhinderte jedoch die überragend aufgelegte Gästetorhüterin mit starken Paraden einen Rückstand für ihr Team. Erst in der 37. Minute fiel das überfällige 1:0.