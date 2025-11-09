Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Großer Jubel der Erleichterung beim SVL nach dem verdienten Erfolg gegen die Aufsteigerinnen aus Plankenfels – Foto: Günther Perzl
Arbeitssieg – Leerstetten erkämpft die nächsten drei Punkte
Die Partie startete mit einer engagierten Anfangsphase der Gästinnen aus Plankenfels, die früh Druck machten und wacher in den Zweikämpfen wirkten. Der SV Leerstetten benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, übernahm dann aber zunehmend die Kontrolle und hatte deutlich mehr Ballbesitz.
Trotz einer sehr disziplinierten und kompakten Defensivarbeit des TSV Plankenfels kam der SVL immer wieder zu guten Torchancen. Mehrfach verhinderte jedoch die überragend aufgelegte Gästetorhüterin mit starken Paraden einen Rückstand für ihr Team. Erst in der 37. Minute fiel das überfällige 1:0.
Geht der rein? Nadin Böhm (weißes Trikot) blickt noch skeptisch nach der Kugel auf dem Weg zum 1:0. – Foto: Günther Perzl
Nach einer Ecke setzte sich Nadine Böhm durch und köpfte den Ball zur Führung ins Netz.
Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Leerstetten weitestgehend das Geschehen. Plankenfels lauerte auf Konter, kam jedoch nur selten gefährlich vor das SVL-Tor.
Christina Heri trifft mit ihrem ersten Ballkontakt zum 2:0 für Leerstetten – Foto: Günther Perzl
Die Entscheidung fiel in der 72. Minute, als Christina Heri, mit ihrem ersten Ballkontakt nach der Einwechslung, auf 2:0 erhöhte und damit den Heimsieg perfekt machte.
Mit diesem verdienten Erfolg sammelt der SV Leerstetten wichtige Punkte im Abstiegskampf und verschafft sich ein kleines Polster auf die roten Tabellenränge.