Arbeitssieg in Wunstorf: Rehren bleibt auf Kurs

– Foto: Wibke Pinkenburg

Der MTV Rehren hat im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Hannover 3 einen mühevollen, aber wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim Tabellenletzten Türkspor Wunstorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr mit 1:0 durch und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Trainer Schönherr ordnete die Partie entsprechend ein: „Letztendlich war es ein Arbeitssieg, den wir uns da erarbeitet haben.“ Auf schwierigem Untergrund und gegen einen kampfstarken Gegner habe seine Mannschaft die erwartet schwere Aufgabe vorgefunden. „Der Gegner hat alles reingeworfen, gekämpft und es uns sehr schwer gemacht.“

Nach den beiden deutlichen Erfolgen zuvor – dem 5:0 gegen Egestorf II und dem 8:0 beim TSV Goltern – präsentierte sich der MTV diesmal deutlich weniger spektakulär, dafür aber abgeklärt und effizient. Malte Grittner erzielte in der 63. Minute das Tor des Abends.

Während die Defensive stabil stand und kaum Chancen zuließ, tat sich Rehren im Offensivspiel schwer. „Nach vorne haben uns ein bisschen die Lösungen gefehlt oder die Genauigkeit, sodass wir uns nicht so viele Chancen herausspielen konnten“, erklärte Schönherr.

Dennoch reichte die eine entscheidende Szene zum Erfolg. Für den Trainer ein typisches Spiel dieser Kategorie: „Solche Spiele kommen auch immer wieder vor. Es wird nicht jede Woche so laufen wie in Goltern.“

Positiv hob Schönherr die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Die Basis ist die Defensive. Wenn man da gut steht, kann man vorne immer mal einen reinmurmeln – und das haben wir dann auch gemacht.“

Mit dem knappen Erfolg baut der MTV Rehren sein Punktekonto auf 39 Zähler aus und festigt Rang vier. Im engen Rennen um die oberen Plätze bleibt die Mannschaft damit weiterhin ein ernstzunehmender Faktor – auch wenn es diesmal kein Offensivspektakel, sondern ein klassischer Arbeitssieg war.