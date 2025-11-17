Arbeitssieg in Sülbeck! Fallersleben holt wichtigen Dreier

„Der Platz in Sülbeck war erwartet tief und schwer zu bespielen, darauf hatten wir versucht die Woche zu trainieren, in dem unser Trainer Lars Ebeling nur auf unserem Rasenplatz trainieren ließ“, erklärte Sportdirektor Tom Daedelow.

Sülbeck zog sich in Durchgang eins mit einer Fünferkette weit zurück, der VfB dominierte klar das Spiel. „Wir hatten 80 zu 20 Ballbesitz, ohne den Gegner an die Wand zu spielen. Aber unsere Tore waren sehr gut rausgespielt“, so Daedelow weiter. In der 14. Minute traf Abdelhakim Jedli nach Vorarbeit von Emin El-Ouhibi zur Führung. In der 35. Minute erhöhte El-Ouhibi selbst – ein sehenswerter Fernschuss aus rund 17 Metern nach einer starken Kombination mit Fabian Bauer.

Zittern bis zum Ende

Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Gäste frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Besonders zweimal bot sich Jamie Blischke die Riesenchance zur Entscheidung: In der 74. Minute scheiterte er frei vor Keeper Timo Lesch, zwei Minuten später wurde er im Strafraum sichtbar gehalten, suchte jedoch dennoch den Abschluss – erneut blieb der Torwart Sieger. „Nach der Pause versäumten wir es, den Deckel draufzumachen“, resümierte Daedelow.

Sülbeck witterte nun seine Chance, presste höher und störte den VfB früh im Aufbau. Folgerichtig gelang dem Aufsteiger nach einem Freistoß per Kopfball durch Leon Niemann (80.) der Anschluss. Die Schlussphase entwickelte sich zur Zitterpartie: Zunächst klärten die Gäste den Ball auf der Linie gegen die Unterkante der Latte, anschließend traf Sülbeck gleich zweimal Aluminium.

Das Glück blieb jedoch auf Seiten des VfB Fallersleben, der die knappe Führung über die Zeit rettete. Daedelow brachte es nach Abpfiff auf den Punkt: „Letztendlich hätten sie sich sicher den Punkt verdient, aber wir haben auch aufgrund der ersten Hälfte drei ganz wichtige Punkte mitgenommen – und das ist das, was am Ende zählt.“

Tabellenschlusslicht Sülbeck/Immensen verpasste zwar den zweiten Punkterfolg in Serie, zeigte aber, dass man konkurrenzfähig ist. Fallersleben hingegen sprang auf Platz neun hervor an Northeim und den Freien Turnern vorbei.