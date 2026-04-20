Arbeitssieg in Riemsloh: Bad Rothenfelde bleibt dran

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Der SV Bad Rothenfelde hat in der Bezirksliga einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim TSV Riemsloh setzte sich der Meisterschaftsanwärter in einer umkämpften Partie mit 1:0 durch und wahrt damit den Anschluss an Spitzenreiter BW Hollage, auf den aktuell fünf Punkte fehlen. Riemsloh bleibt derweil knapp über dem Abstiegsstrich, hat jedoch noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen, ließen jedoch zunächst klare Chancen ungenutzt. Nach rund 15 Minuten scheiterte Ledjon Krasniqi per Foulelfmeter am stark reagierenden TSV-Keeper Lennart Grüter. Wenig später traf Krasniqi zudem nur den Pfosten. Riemsloh stand tief, verteidigte diszipliniert und ließ nur wenige klare Abschlüsse zu.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bad Rothenfelde das aktivere Team. Mitte der zweiten Halbzeit fiel schließlich der verdiente Führungstreffer für die Gäste. In der Folge erhöhte Riemsloh das Risiko und kam zu eigenen Möglichkeiten. Die größte Chance zum Ausgleich vergab Jannik Welkener, der freistehend scheiterte. In der Schlussminute verhinderte zudem die Latte den möglichen Ausgleich für die Gastgeber. Unter dem Strich blieb es beim knappen, aber verdienten Erfolg für Bad Rothenfelde, das weiterhin vom Aufstieg träumen darf.