Arbeitssieg in Metternich

"In den knapp ersten 10 Minuten wäre eine 2:0 Führung für Metternich verdient gewesen, danach fanden wir gut ins Spiel zurück", so formulierte SVF II Coach Hilger die Partie.

Wir steigen direkt in die 4 Spielminute ein, wo Witzler ohne Gegenwehr sich auf der linken Seite durchsetzen kann, sein Abschluss sehenswert, aber verfehlt das Gehäuse knapp, weil noch ein Frauenberger Schlappen dazwischenkommt und zur Ecke rettet. Nur zwei Zeigerumdrehungen später fing Metternich an, im Gegnerischen Strafraum onetouch Fußball zu spielen. Plötzlich steht Hodek komplett blank vor Lamb, der mit einem Riesenreflex den Rückstand seiner Farben vereiteln konnte. Die Stadionuhr zeigte die zehnte Minute an, als das vermeintliche 1:0 Uhr für Metternich fiel. Witzler mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten, Jijou scheitert an Lamb, der unfreiwillig an Heser weiterleitet und der trifft, aber der unparteiische entschied auf Abseits. Danach fanden die Gäste aus Frauenberg besser in die Partie. Der heute überragende Dennis Uedelhoven bedient Dujmovic in der 22 Spielminute und der stellt auf 1:0 für Frauenberg. Dann das 2:0 durch D. Uedelhoven persönlich, nachdem Sefedin ihn in Szene gebracht hatte. Kurz vor der Halbzeit das 3:0 durch Dujmovic, nach Flanke von D. Uedelhoven. Mit 3:0 ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es gerade mal 6 Minuten, bis Dujmovic auf 4:0 stellte, nach dem "erneut" D. Uedelhoven einen Zuckerweichen Pass auf dem Teppich im Waldstadion in die Schnittstelle der Metternicher Abwehr brachte. Nur eine Minute später trifft D.Uedelhoven höchstpersönlich, nach Vorarbeit von R. Uedelhoven. Dujmovic griff weiter die Torschützenkönige aus Lommersum an und traf in der 59. Minute zum 6:0 und natürlich, wie kann es anders heute sein, nach einem Zuckerpässchen von D. Uedelhoven. Frauenberg vergab noch weitere Chancen, zeigte aber auch attraktiven Offensive Fußball. Sefedin traf nach Vorlage von Weingartz in der 61. zum 7:0 für Frauenberg. Der Drops war gelutscht, aber Metternich spielte auch noch mit. Witzler wird im 16-er zu Fall gebracht und der unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Wolle Prieß als erfahrener Allrounder durfte antreten. Mit viel Erfahrung und einem Quäntchen Glück vom Innenpfosten, traf Prieß zum 1:7 Anschlusstreffer. Den Schlusspunkt zum 8:1 aus Sicht der Gäste durfte dann heute Frauenbergs auffälligster Akteur D. Uedelhoven markieren. Kurz danach war Schluss im Waldstadion.