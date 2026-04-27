Arbeitssieg in Leer: Pewsum bleibt makellos

71 Punkte nach 25 Spielen, 23 Siege, zwei Remis, keine Niederlage, 90:12 Tore – die Zahlen des Tabellenführers sind beeindruckend. Doch in Leer musste sich der Ligaprimus jeden Meter hart erarbeiten.

In der ersten Halbzeit fehlte Pewsum die gewohnte Leichtigkeit. „In der ersten Halbzeit hatten wir keinen guten Spielfluss. Trotzdem hatten wir Chancen, wo wir nicht kaltschnäuzig genug waren“, so Petersen. Der Tabellenführer kontrollierte das Geschehen, ohne es in klare Vorteile umzumünzen.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen gut organisierten Gegner“, sagte Pewsum-Coach Jonas Petersen nach der Partie. Tatsächlich ließ Germania über weite Strecken wenig zu, verteidigte kompakt und versuchte, über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen.

Hinrichs trifft – und Pewsum lässt nichts mehr zu

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pewsum spürbar den Druck. In der 59. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Marek Hinrichs nutzte eine Gelegenheit zum 0:1 – sein 13. Saisontor.

Mit der Führung im Rücken agierte der Spitzenreiter abgeklärt. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann fast keinen Schuss des Gegners mehr zugelassen und uns für den Aufwand in der Offensive belohnt“, betonte Petersen. Germania fand offensiv kaum noch statt, während Pewsum die Partie kontrollierte, ohne weiter zu erhöhen.

Auch Verfolger SV Großefehn punktete am 25. Spieltag dreifach (3:1 beim Süderneulander SV) und bleibt mit 60 Zählern erster Jäger. Der Abstand beträgt weiterhin elf Punkte – bei einem Spiel weniger für Großefehn.

Titelreif

Dass Spitzenmannschaften auch solche Partien gewinnen, gilt als Qualität. „Mit dem Titel ‚Arbeitssieg‘ konnten wir den Gegner bezwingen“, resümierte Petersen treffend.

In einer Phase der Saison, in der es um Konstanz und Nervenstärke geht, zeigte Pewsum beides. Keine Gala, kein Spektakel – aber drei Punkte. Und ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft und Landesligaausfstieg.