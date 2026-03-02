Arbeitssieg in Hennef: Hohkeppel rückt dem Spitzenreiter auf die Pelle

Der Abstand auf Bergisch Gladbach beträgt nun zwei Punkte. Es bahnt sich ein enges Rennen um den Aufstiegsplatz an. – Foto: Boris Hempel

Eintracht Hohkeppel hat beim FC Hennef 05 einen knappen 1:0-Arbeitssieg eingefahren und bleibt dem Tabellenführer aus Bergisch Gladbach dicht auf den Fersen. Da der Spitzenreiter patzte, beträgt der Rückstand für Hohkeppel nun nur noch zwei Punkte.

Auch die Gastgeber setzten immer wieder Nadelstiche und kamen zu guten Möglichkeiten. Auf Seiten der Hennefer fehlten außerdem mit Ansgar Pflüger (Rückenprobleme), Lukas Kubek (Rot gesperrt) und Levi Dang (Gelb-Rot gesperrt) gleich drei Stammspieler.

Auf dem schwer zu bespielenden Naturrasen entwickelte sich eine chancenarme Partie. Hohkeppel verzeichnete in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, fand gegen kompakt stehende Hennefer jedoch nur selten klare Abschlüsse.

In der Schlussphase spielte Hohkeppel die Führung herunter und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Die Entscheidung fiel in der 76. Minute: Nach einer Flanke vom eingewechselten Strobl steht Adahchur am Sechzehner und vollendet per Volley halbhoch in die linke Ecke unhaltbar für den Hennefer Schlussmann.

„Verdienter Arbeitssieg“

Hohkeppels Cheftrainer Abdullah Keseroglu zeigte sich zufrieden: „Der Naturrasenplatz war sehr schwer zu bespielen. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben die Bedingungen angenommen und uns direkt angepasst. Insgesamt war es eine chancenarme Partie. Hennef stand sehr organisiert und hat gut dagegengehalten.“

Angesichts der entscheidenden Phase ergänzte er: „Mit den frischen Spielern haben wir uns dann nochmal einen Ruck gegeben und sind in Führung gegangen. Anschließend haben wir es reif runtergespielt. Das war ein verdienter Arbeitssieg.“

Durch den Patzer von Bergisch Gladbach schrumpft der Abstand auf die Tabellenspitze nun auf zwei Punkte an. Dazu sagt der Hohkeppel-Cheftrainer: „Mit Blick auf Bergisch Gladbach müssen wir einfach unsere Hausaufgaben machen.“





„Mindestens ein Punkt verdient“

Auf Hennefer Seite überwog trotz der Niederlage der Stolz. Sportlicher Leiter Frank Fußhöller betonte: „Wenn der Tabellenzweite nach einem Tor in der 76. Minute so sehr jubelt, kann man mehr Anerkennung gar nicht bekommen. Großes Lob an die ganze Mannschaft. Das war eine überragende Leistung, die mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte.“

Er verwies auch auf die Ausfälle: „Die drei Ausfälle sind natürlich bitter, da es Führungsspieler sind. Das hat die Truppe jedoch gut kompensiert. Die Tendenz ist trotz Ergebnis die richtige.“

Während Hohkeppel im Aufstiegsrennen weiter Druck macht, verkaufte sich Hennef teuer auch wenn am Ende erneut keine Punkte auf der Habenseite standen.