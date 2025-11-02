Arbeitssieg in Gondelsheim

Dass entgegen der Ausgangsposition – Zweiter gegen Vierter – heute kein fußballerischer Leckerbissen auf dem Programm stand, war dem Team schon beim aufwärmen schnell klar. Der Platz war dank des Wetters der letzten Wochen tief, an vielen Stellen von Löchern durchsät, sodass einige Platzfehler und daraus resultierende Zufallsproduktionen erwartet werden konnten.

Daraus resultierte eine erste Halbzeit, die wenig Spielfluß und wenig Begeisterndes zu bieten hatte, auch nachdem Gondelsheim in der 33. Minute 1:0 in Führung ging, war kaum eine Reaktion auf dem Rasen zu sehen – so ging es dann mit diesem Stand in die Pause.

Für die zweite Halbzeit hatten sich die Jungs dann eine fulminante Aufholjagd wie aus dem Spiel in Langenbrücken vorgenommen, bauten entsprechend gleich nach Wiederanpfiff viel Druck auf, der im 1:1 in der 50. Minute durch Justin Jenkel sein Ergebnis fand. In der Folge gelang fußballerisch deutlich mehr als in der erste Halbzeit, sodass man auch zu mehr Standards in Strafraumnähe kam. In der 64. Minute ließ Patrik Wichmann uns dann erneut jubeln, als er einen Eckball zum 1:2 in die Maschen köpfte.

Im Anschluss wollte Gondelsheim wieder verstärkt mitspielen, öffnete sich so aber auch für unsere schnelle Offensivabteilung, die in der 79. Minute im 1:3 durch eine sehenswerte Kombination von Alex Gedzjuk und Justin Jenkel mündete. Gondelsheim wollte sich jedoch nicht kampflos ergeben, und kam in der 86. Minute nochmal auf 2:3 heran, musste aber letztlich die Heimniederlage hinnehmen.