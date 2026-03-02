Arbeitssieg in Eicherscheid

Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg bei Germania Eicherscheid meldet sich der FC nach der Auftaktniederlage eindrucksvoll zurück. Wie man so schön sagt: ein echter Arbeitssieg.
Nach dem missglückten Start in die Saison war es enorm wichtig, auswärts zu punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Mit einer komplett neu formierten Abwehrreihe zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine konzentrierte und disziplinierte Leistung.
Unterm Strich war der Erfolg verdient, auch wenn Eicherscheid durchaus seine Möglichkeiten hatte. Mit etwas mehr Effizienz im Abschluss hätte die Partie durchaus noch in einer Punkteteilung enden können. Doch der FC bewies Kampfgeist und brachte den Vorsprung über die Zeit.
Nun gilt es, den Fokus direkt auf das nächste Auswärtsspiel zu richten und die positive Entwicklung weiter auszubauen.