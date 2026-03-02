Arbeitssieg in Eicherscheid

Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg bei Germania Eicherscheid meldet sich der FC nach der Auftaktniederlage eindrucksvoll zurück. Wie man so schön sagt: ein echter Arbeitssieg.

Nach dem missglückten Start in die Saison war es enorm wichtig, auswärts zu punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Mit einer komplett neu formierten Abwehrreihe zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine konzentrierte und disziplinierte Leistung.