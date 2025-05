Arbeitssieg in Dorff

Mit einem kleinen Kader, bestehend aus elf fitten und drei angeschlagenen Spielern, machten wir uns auf den Weg zum schweren Auswärtsspiel auf dem kleinsten Ascheplatz Deutschlands. Uns war klar, dass wir eine Topleistung abrufen mussten, da Dorff für ihre Heimstärke bekannt ist. Nach zehn Minuten brachte J. Krämer einen Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum. Der Ball wurde immer länger und landete schließlich im Tor. Weinberg war mit den Haarspitzen noch dran und so gingen wir früh mit 1:0 in Führung.

Wie erwartet war es ein schwieriges Spiel mit wenigen klaren Chancen für uns. Stattdessen kam die Heimelf zwei Mal brandgefährlich vor unser Tor. Beide Male war es unser Schlussmann Engelbrecht, der mit zwei starken Paraden die Führung festhielt. So ging es mit einem knappen 1:0 in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Dorff noch zwei, drei große Möglichkeiten, aber wieder war es unser Keeper und die gut eingestellte Defensive, die alles entschärften. In der 75. Minute fiel dann endlich das erlösende 2:0. Wieder war es ein Freistoß von J. Krämer, den Weinberg per Kopf ins lange Eck verlängerte.